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天然氣管線延管經主要幹道 林邊居民拉白布條抗議

2019-11-17 23:27:33
居民出門抗議，要天然氣管不要在中山路（台17線）下方埋設。（記者陳彥廷攝）

居民出門抗議，要天然氣管不要在中山路（台17線）下方埋設。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海最南的天然氣供應僅及於東港鎮，10數年前延管進林邊時，就遭居民抗議停擺至今，近期因應空污將延管至枋寮工業區供運作鍋爐，欣屏公司預計週四就要再次施工埋設新管，但今天卻引來約50名居民齊聚林邊鄉農會前廣場，並高舉白布條抗議，揚言若不改道，不排除阻擋開工。

欣屏公司多年前引入天然氣管就已遭民眾反彈停擺，近期要再動工，依舊引起居民反彈，數度召開說明會仍無法平息爭議，但欣屏公司定下週四要在台17線的天然氣管斷點再次延管，引發居民出門抗爭。

「另覓他處繞道而行！」，今天下午居民約50人到林邊鄉農會前空地高舉白布條抗議，鄉代蘇一雄、陳登泰、陳春貴及村長蔡玉心等人到場聲援，鄉民指出，林邊屬嚴重地層下陷區，且台17線下方管線眾多，可能因為地層下陷或挖掘水管、電纜或電信管線甚至排水系統等，損及天然氣管線，造成無法預測的重大災害。

居民出門抗議，要天然氣管不要在中山路（台17線）下方埋設。（記者陳彥廷攝）

居民出門抗議，要天然氣管不要在中山路（台17線）下方埋設。（記者陳彥廷攝）

居民並指出，台17線為主要幹道，車輛多且住、商密集，又經過鄉內兩間學生數最多的小學，欣屏公司無法排除鄉民心中的安全疑慮，加上10多年前鄉公所及鄉代會就已表明要反對，這些意見至今仍不變，居民會後並轉交陳情書予立委蘇震清助理，盼解決這起爭議。

對此，欣屏公司則回應，相關的疑慮早已數度召開說明會等釐清，多數鄉民也都同意這個較為乾淨的能源進入，近年屏東PM2.5空污超標日數較台灣各地區更為嚴重，延管是響應行政院推動「空氣污染防制行動方案」的禁止燃燒重油，還給人民乾淨的空氣。

該公司指出，為爭取地方支持，已於108年3至6月辦理3場次說明會及座談會，至今居民關切的管線安全問題，經向相關單位查證都客觀證明天然氣管線安全無虞，並強調與高雄氣爆（丙烯）肇因無關，該公司也說，全台天然氣管線已鋪管近2萬公里，圖資已納入經濟部能源局網站管理，可有效控管，籲請社會大眾放心及支持，但也了解地方的疑慮，明天就會立刻前往溝通了解。

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