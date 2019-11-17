金門機場老字號聖祖企業 發機場相關產業子女獎學金

聖祖企業總經理陳緣姿（右三）與金門航空站主任洪念慈（中著背心）等人，共同頒發金門尚義機場相關產業子女獎學金給32名成績優秀同學。（記者吳正庭攝）

2019-11-18 00:53:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門尚義機場老字號的聖祖企業，今天頒發機場相關產業子女獎學金給黃彥超等32名成績優秀同學；聖祖總經理陳緣姿說，這是連續第17年在機場頒發獎學金，當初第1次頒發的對象可能已經大學畢業，希望聖祖小小的力量，能像冬天的太陽溫暖學子的心，鼓勵他們在求學的路上，順利平安。

聖祖除在17年前創立機場獎學金，也陸續設立金寧中小學、金湖國中、金門高職、金城國中、金門高中、烈嶼國中及烈嶼鄉西口國小等7所學校獎學金，前年創設聖祖金門水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金，今年又設立金門大學獎學金，希望以此激勵學生奮發向學，有朝一日也能貢獻一己之力，回饋社會。

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金門航空站主任洪念慈感謝聖祖取之於社會、用之於社會，也到場給予肯定。

聖祖發給每位獎學金，就讀國小1000元、國中1500百元、高中2500元、大學3500元，獲獎學生有大專組：黃彥超、洪佳妤、林敬皓、林姿彤、熊起亨、吳依純。高中組：張薾云、許庭瑋、林海棠、何帆。國中組：陳廷瑞、許筑涵、何熙、楊晴、張晶、戴若庭、林大衛、梁佑得、陳品妤、王禹喬。國小組：莊語媗、董欣薇、蘇奕豪、鄭席庸、吳俞靜、王苡蓁、洪嘉陽、陳毅杰、王冠程、王歆淳、楊于萱、黃于嫣。

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