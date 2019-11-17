南關線3大廟王醮列國家重要民俗 鄭麗君盼建台灣文化主體性

2019-11-18 00:04:13

〔記者蔡文居／台南報導〕「南關線三大廟王醮暨遊社」是台南仁德、關廟、歸仁地區多年歷史的王醮遶境活動，保留了百年傳統，今年5月通過文化部審議登錄成為國家重要民俗，文化部長鄭麗君17日傍晚南下親自頒發登錄證書給關廟山西宮、歸仁仁壽宮及保西代天府等三大廟。

授證儀式在歸仁仁壽宮舉行，由仁壽宮主委張鈴宏、關廟山西宮主委歐明堃及保西代天府（大人廟）主委陳黃素卿分別代表受證，台南市長黃偉哲出席見證，仁壽宮並席開84桌宴請各交陪境廟宇代表、學校及各界人士，包括立委王定宇、市議員郭鴻議、許又仁、杜素吟、吳禹寰等民代、里長也出席祝賀。

鄭麗君表示，「南關線三大廟王醮暨遊社」至今仍保留傳統敬神儀式，充分展現民間自發力量與社群凝聚力。這項民俗得以傳承下來，過去都是靠三大廟的努力保存，這很不容易，因此她上任後，一改過去證書用寄送的方式，而改親自頒發，以感謝大家對文化的用心，這代表一份感謝，也是一份責任。未來文化部會繼續打拚，讓台灣的文化從在地開始，連結歷史、在地，讓台灣文化在世界上有更多自己的特色，並建立台灣文化的主體性。

黃偉哲表示，台灣有21項全國的重要民俗，其中「西港刈香」、「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」、「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」、「東山吉貝耍夜祭」，以及「南關線三大廟王醮暨遊社」等5項，都是文化部登錄的國家重要民俗，台南市就佔了5項，這是祖先留傳下來，非常重要的資產。

仁壽宮主委張鈴宏等人表示，三大廟王醮歷史悠久，可追溯自1909年，迄今已百餘年，如今成為法定國家級的「重要民俗」，這是地方的榮耀。三大廟王醮有特獨的「接辦」與「放伴」之俗，一廟建醮，另兩廟必全力支援，「三角交陪」的特色為全國所有特有。

文化局表示，三大廟王醮具獨特的醮典組織、盛大的請水、神秘的請王、壯觀的普渡、特殊的午夜陣頭接禮、紅包醮與吃中午、狀元公送王等，皆與南關地區獨特的歷史、地理與人文背景有關。三大廟王醮傳承至今，並不因社會變遷而改變，王醮接力舉辦的傳統、「三角交陪」的關係，相互放伴的情誼，顯現出南關地區生命信仰共同體的價值，放諸全國也相當罕見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法