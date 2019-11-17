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中和國防管理學院舊址操場 將規劃「銀新生活城」

新北市長侯友宜視察「銀新生活城」用地，指示規劃務必要納入民眾的運動需求、打開積穗國中操場開放使用，以及評估當地交通動線及停車等需求。（記者何玉華攝）

新北市長侯友宜視察「銀新生活城」用地，指示規劃務必要納入民眾的運動需求、打開積穗國中操場開放使用，以及評估當地交通動線及停車等需求。（記者何玉華攝）

2019-11-17 21:59:57

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府迎接高齡社會，推動「新北醫動養」願景工程，擇定三重碧華國中及中和積穗國中旁用地興建「銀新未來城」及「銀新生活城」；新北市長侯友宜今天視察「銀新生活城」用地，指示規劃務必要納入民眾的運動需求、打開積穗國中操場開放使用，以及評估當地交通動線及停車等需求。

衛生局長陳潤秋指出，「銀新生活城」參考日本附服務的高齡住宅規劃，低樓層支援在地居民及外展至鄰近社區的醫療與長照服務，包含社區藥局、居家服務、托老托幼設施，中高樓層設喘息與住宿型長照機構，並納入運動、停車場等生活支援設施

在地議員包括陳錦錠、金瑞龍、游輝宂、張維倩、張志豪都到場關切，同時提出在地居民運動、停車、交通等需求；張志豪特別提到老中青三代共榮共存的概念，不要讓銀新生活城變成鄰避設施，同時希望市府爭取前瞻經費，規劃興建地下停車場。

城鄉局副局長黃國峰也說明將會一併檢討計畫道路、用地變更；侯友宜裁示要求衛生局一定要好好規劃，不能像以前的養護設施成為不受歡迎的鄰避設施，同時會請副市長陳純敬督導，妥善地提供積穗國中資源，將校園操場開放與社區共享。

新北市「銀新生活城」用地現況。（記者何玉華翻攝）

新北市「銀新生活城」用地現況。（記者何玉華翻攝）

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