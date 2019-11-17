曾淹到2樓高 「金世界」想把抽水站變「水世界」文化館

2009年，牛稠溪華興橋段潰堤，造成民雄金世界社區淹大水，住戶家具都泡水。（資料照）

2019-11-17 22:51:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉金興社區俗稱「金世界」，過去因地勢低、鄰近牛稠溪，逢雨必淹，10年前莫拉克風災導致堤防潰堤，當地曾水淹到2樓高；經多年整治，金興社區已不再淹水，而居民決定保存、記錄淹水過程，更規劃要將快除役的抽水站作為文化館，向外界呈現過去如「水世界」的歷史。

金世界的淹水歷史在社區活動中心呈現。（記者林宜樟翻攝）

金興社區發展協會與逗點創意設計整合工作室合作，以「溪埔地上的金興方舟」申請國立台南生活美學館「文化部推動社區營造及村落文化」互助共好類補助計畫，近一年由逗點工作室負責人蔡順仁在社區進行口述歷史紀錄及影像拍攝，昨在抽水站旁的金興社區活動中心舉辦成果展，設置社區故事展板、播放紀錄短片及微電影。

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金興社區發展協會想將快除役的抽水站規劃成文化館，呈現「水世界」的歷史。（記者林宜樟翻攝）

2009年8月8日莫拉克颱風造成嚴重災害，時任總統馬英九8月9日就到金世界視察災情，金興社區發展協會總幹事廖清秀回憶，當時自家淹水550公分高，當地受損嚴重，居民欲哭無淚，經政府、居民努力整治，已8年多不再淹水，希望能讓各界瞭解「曾淹這麼高的地方也能改善成功」。

廖清秀說，鄰近正興建新抽水站，現有抽水站已20多年，即將除役，但承載許多村民的淹水記憶，將提計畫保留利用；協會理事長朱財平期望有更多資源能夠進入，經社區努力推動環境教育以及綠美化，鄰近中興圳步道已成為休閒去處，未來期望將「水」的故事以導覽或是展版的方式呈現，促進發展與觀光。

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