新北捷運環狀線通車在即 8轉乘站四通八達

新北市長侯友宜與多名議員試乘捷運環狀線。（記者何玉華攝）

2019-11-17 22:28:03

〔記者何玉華／新北報導〕全長15.4公里的新北環狀捷運線，已通過初勘，新北市長侯友宜在履勘前，今天與多名新北市議員一起搭乘列車，從新莊區頭前庄站搭到中和區景安站，沿途視察噪音改善成果，以及車站內的轉乘指標動線；侯友宜在搭乘後表示，列車平穩，轉彎處的噪音也有明顯改善。

環狀線頭前庄站的站內轉乘動線目前封閉中（左側），未來環狀線營運後，與中和新蘆線將可站內連通。（記者何玉華攝）

捷運局長李政安簡報後帶領市長、議員們視察頭前庄站及景安站的轉乘動線，目前封閉做最後準備中，出入口已有告示指出環狀線即將通車，與原車站出站的動線分流還算清楚。

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新北捷運環狀線車廂。（記者何玉華攝）

侯友宜搭乘後表示，列車非常平穩、乘坐舒適，動線的指標也做得不錯，6座連通車站中，還有2座在施工，動線指標都非常清楚新穎，能讓民眾很快找到銜接的路線，希望初勘後的小缺失盡快改善，趕在年底通車，成為新北市最主要的環狀動脈。

捷運環狀線列車設有行李放置處，對出國要去轉乘捷運機場線的民眾，相當貼心。（記者何玉華攝）

對於試車期間沿線民眾不斷反映的噪音問題，侯友宜表示，重點轉彎處的噪音有改善，除了符合法令規定外，在架設鋼輪的自動潤滑器、加裝隔音牆後，聲音已經大幅下降，昨天試乘都沒有「吱、吱」的聲音。

捷運環狀線中和區景安站，架設在台六十四線上。（記者何玉華攝）

記者實際感受，環狀線列車車速快，啟動時因動能強，搖晃明顯；因在車廂內，確實感受不到太大聲量的噪音；每節車廂都有放置行李的設施，對要出國轉乘機場捷運的民眾，相當友善。

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