台南這「少年」商圈 樂摘城鎮品牌青年地方貢獻獎

台南市南區灣裡黃金商圈獲得2019城鎮品牌獎青年地方貢獻獎，理事長杜金恭（左二）與團隊成員歡樂捧獎座。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-17 22:34:14

〔記者王俊忠／台南報導〕2019台灣城鎮品牌獎近日舉行頒獎典禮，台南市南區灣裡黃金商圈發展協會在眾多競爭者中，以充滿特色的文化傳承創新及優異品牌形象設計經營，得到評審委員青睞，榮獲2019城鎮品牌獎青年地方貢獻獎的肯定。

台南市南區灣裡黃金商圈發展協會成立於2016年10月26日，以灣裡社區店家為主體，由理事長杜金恭帶領一群灣裡在地人士，秉持對於家鄉的熱愛所成立，以「微笑灣裡」為名推廣灣裡社區觀光，並借用灣裡共同信仰的萬年殿全台少數不燒的王船「王船公」作為商圈識別LOGO，開啟灣裡黃金商圈與社區的連結，目前共有43名成員，其中以餐飲業者為多數，也涵蓋如「台南市立馬術場」等休閒產業，是促進灣裡地區觀光及地方發展的主要動力。

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南區區長蔡秀琴指出，區公所獲得台灣城鎮品牌獎徵選資訊後，積極鼓勵商圈參加，希望他們把灣裡的故事推廣到全台灣，灣裡黃金商圈雖然是個年輕商圈，卻充滿源源不絕的活力與創意，組織成員涵蓋地方老中青各年齡層，將穩重與創新融合成地方發展的潛能，成立至今已辦過相當多讓人驚豔的活動，是台南市府評選2017、18兩年度的優質級商圈。

灣裡黃金商圈持續致力推廣商圈品牌，積極強化組織營運與制度建立，以帶動地方經濟活絡，並以「幸福灣裡，建構微笑海岸曲線」為發心，從成立以來連續3年辦「歹銅古社萬聖節踩街活動」，每年都吸引逾500人次參與人潮。這兩年都與國宴主廚劉邦傳合作推出灣裡吃辦桌及灣味餐桌計畫，得到許多肯定。

在文創方面，商圈也推出在地書法家題字的「灣裡-Tshirt、馬克杯」、在地創作的「灣裡魚旗」、地方自行編輯的「灣味。ONE WAY」特色專刊等，今年更推出商圈形象代言人「海哥」，活躍於商圈舉辦的市集活動中，希望在團隊努力下、把灣裡商圈打造為「有故事、有特色、有文化、有魅力」的觀光據點，吸引觀光人潮，帶動灣裡地區整體產業發展。

台灣城鎮品牌獎是由社團法人台灣全球品牌管理協會主辦的獎項，成立目的是要鼓勵並加速城鎮創新發展，著眼於台灣先進的科技產業，為地方特有的歷史文化及現有成果進行加值，其中，青年地方貢獻獎著重鼓勵在地人士致力提升城鎮形象與績效，表揚其對品牌經營及發展的貢獻，將活力注入地區並賦予新生命，說出屬於自己的故事及理念。

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