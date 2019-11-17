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泰國觀光注意！11/30起觀光簽證一律線上申請付費

泰國觀光局台北辦事處發出公告，從11月30日起實施電子簽證申請及電子支付。圖為泰國批批群島。（法新社）

泰國觀光局台北辦事處發出公告，從11月30日起實施電子簽證申請及電子支付。圖為泰國批批群島。（法新社）

2019-11-17 20:57:59

〔即時新聞／綜合報導〕想到泰國旅遊的民眾注意了！泰國觀光局台北辦事處發出公告，從11月30日起實施電子簽證申請及電子支付，未來將不再受理沒有線上申請預約的簽證辦理案件。

原本泰國簽證的辦理程序為，民眾可至台北泰國貿易經濟代表處抽取號碼牌、填寫申請表格，並附上證件照與護照，付款後即可於隔日取件，但從11月30日起，泰簽申請方式複雜化，必須先線上申請預約，才能到台北泰國貿易經濟代表處送件。

根據泰國觀光局台北辦事處公告，從11月30日起，想要申請泰國簽證的民眾，必須先上指定網站 預約，申請人需建立一個帳號完成電子簽證申請，同時線上付款，之後再預約排程親自將護照提交至泰國貿易經濟代表處。未來泰國經貿辦事處也不再現場受理未經在指定網站線上申請預約的送件。

以後辦理泰國簽證的方式為3種，分別為eVOA電子落地簽、落地簽和電子觀光簽證。目前泰國已宣布落地簽免費優惠延長至2020年4月，民眾可利用落地簽免費優惠，抵達泰國後排隊辦理落地簽證入境。eVOA電子落地費用約為新台幣600元，電子觀光簽證申請費用是新台幣1200元，皆採網上付款。

另外必須注意，免費落地簽證與電子落地簽證的時效僅有15天，在泰國停留超過15天者必須申請電子觀光簽證。

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