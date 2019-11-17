校園風雲人物20歲罹癌 他說人生如茶葉蛋有裂縫才入味

鄭程日獲得台灣癌症基金會頒發的十大抗癌鬥士。（記者林惠琴攝）

2019-11-17 20:55:33

〔記者林惠琴／台北報導〕年僅24歲的鄭程日，20歲時確診生殖細胞癌，當時一陣晴天霹靂，但想到愛他的家人，他相信用愛可以殺死癌細胞，只是好不容易挨過療程，卻又因為化療副作用造成雙腿髖骨頭壞死須接受手術，如今熬過一切，決定繼續鑽研食品安全的專業，期待可以貢獻社會！

在學校活躍於籃球隊、系學會，堪稱風雲人物的鄭程日，某天在實驗室時，出現胸悶、喘不過氣來的情形，騎車到診所經轉診到醫院，竟然發現是生殖細胞癌，腫瘤出現在縱膈腔心臟處，必須立刻接受治療，原本正面看待一切的他，與醫師討論完病情後，才驚覺其實自己沒有那麼勇敢。

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不菸、不酒、愛運動的鄭程日，始終納悶為何癌症會找上自己，但否定期沒有太久，很快就展開治療，儘管吃什麼就吐什麼，仍努力攝取營養，累積力氣對抗癌，不料在撐過烏雲、將迎來藍天之際，化療的副作用引發雙腿髖骨頭壞死，得再接受髖骨置換與減壓手術。

雖然連續的打擊令人沮喪，但鄭程日相信「人生就像茶葉蛋，有些裂縫，才能入味！」，而且父母的愛持續帶給他支持，堅信用愛可以殺死癌細胞，就算當不成強者，也要笑得像勇者。

從確診癌症到完成治療，前後歷經快4年的時間，鄭程日終於從癌症的病床，在今天走上舞台，獲得台灣癌症基金會頒發的十大抗癌鬥士。

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