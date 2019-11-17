頭份後花園羅庚埤改善 打造浪漫台三線明珠

頭份市羅庚埤周遭湖光山色，假日常吸引遊客環湖散步健行，苗栗縣政府將進行硬體工程改善，希望串連周遭景點，提升觀光品質。（記者鄭名翔攝）

2019-11-17 20:42:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市興隆里、流東里是重要東方美人茶產地，也擁有許多傳統埤塘及農耕地，靜謐田園水色被譽為「頭份後花園」；苗栗縣政府文化觀光局獲交通部觀光局補助，進行「頭份市羅庚埤周邊景觀環境改善工程」，將改善步道、景觀台、照明設備等，串連周遭知名景點，將可創造更舒適的客家農村觀光體驗。

頭份市羅庚埤周遭湖光山色，但周遭環湖步道年久失修，此次工程將列入改善。（記者鄭名翔攝）

文觀局長林彥甫表示，頭份後花園所處的興隆、流東里內擁有數座保留完整埤塘，其中被鬱鬱樹林環繞、常有居民散步健行、垂釣的羅庚埤，因埤塘樣貌相似羅經、羅盤而得名，後因農耕飲水使用，又被稱作「羅耕埤」、「羅埂埤」等，在地方要求下正名為「羅庚埤」。

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頭份興隆、流東里內有多處埤塘，風景優美，保有傳統農村田園風光及客庄茶園特色。（記者鄭名翔攝）

行政院客家委員會主委李永得上週視察頭份日新茶園見學場域工程時，便大讚許頭份後花園環境佳、自然生態及茶產業資源豐富，可望成為東方美人茶推廣中心；苗縣府文觀局近期也獲觀光局補助及縣府自籌款共1500萬，投入改善後花園內羅庚埤周邊景觀硬體設備，戮力擦亮頭份後花園觀光招牌。

羅庚埤附近高地還可感受高鐵從下方穿梭的震撼感。（記者鄭名翔攝）

此次工程將針對羅庚湖環湖步道護欄、景觀平台、休憩座椅、道路指標、解說設施、照明設備等進行改善，自11月上旬動工，預計明年10月完工。

林彥甫說，羅庚埤除了優美湖光山色，且鄰近老崎古道、大同寺、楓香林、楓林吊橋、流東客家大院等知名景點，更可欣賞客庄茶園風貌，盼藉此結合湖岸自然生態景觀及在地人文特色，搭配客委會推動的「浪漫台三線」計畫，讓頭份後花園成為台三線上的觀光明珠。

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