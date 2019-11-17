身價破億！經典MINI大會師 吉普、休旅、豆豆先生款都來了
〔記者劉濱銓／南投報導〕全台經典MINI小車大會師！台灣MINI車友協會，今齊聚南投縣竹山鎮舉辦車聚交流，超過300輛來自全台各地的經典Classic MINI，車款包括20週年紀念車、敞篷吉普款MOKE、休旅車款，甚至「豆豆先生」款也現身，現場眾多顏色繽紛MINI，讓人目不暇給，車齡加總逾萬歲，身價也破億元，300多輛車一字排開，相當壯觀。
台灣MINI車友協會表示，經典Classic MINI，問世屆滿60週年，協會也每年舉辦一次車友聚會，今年則是第22屆，車友都很珍惜每年難得的車聚。
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有別於以往車聚，僅是選定地點的集會，此次MINI60週年活動，特別與竹山鎮公所合作，舉辦老街小旅行，透過車聚帶入近千人潮，活絡地方經濟，宣傳竹山與老街特色，並盼能達到外溢效果，吸引更多人來竹山旅遊，另外，在地民眾也能藉此認識經典MINI，欣賞多樣的MINI老車風情。
協會也說，此次車聚有不少特殊車款，如保留原漆的20週年紀念車，全台僅有3輛能動的吉普款MOKE，以及特殊的廂型休旅車款，可愛的「豆豆先生」款等，其他也有各式繽紛車色車款，同樣極具特色。
竹山鎮公所表示，配合車聚舉辦老街闖關，讓車友們體驗竹山食藝遊，在地民眾也可前來拍照打卡抽獎，可獲得MINI竹藝小物；鎮長陳東睦說，竹山相當適合深度旅遊，盼透過車聚機會，讓人感受到竹山的美麗與友善，並歡迎各界來此辦活動、聚會。