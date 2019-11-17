為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台灣手語翻譯協會辦手語動動書活動 志工攜孩童一同創作

動動書的每一頁都有手語機關，孩子可用雙手、透過推拉等方式與書中人物進行互動。（台灣手語翻譯協會提供）

動動書的每一頁都有手語機關，孩子可用雙手、透過推拉等方式與書中人物進行互動。（台灣手語翻譯協會提供）

2019-11-17 16:50:29

〔記者蔡思培／台北報導〕目前國內聽損孩子多就讀一般學校，以口語學習為主，不過現在越來越多證據顯示，聽損孩童若能同時擁有手語能力形同多一項優勢，對孩子的認知與理解皆有幫助。台灣手語翻譯協會今天就舉辦「等一下」手語動動書活動，結合志工完成動動書。

台灣手語翻譯協會指出，小孩學語言要儘早，但台灣多年來缺乏幼童手語教材，去年協會出版台灣第一套「嬰幼兒手語溝通圖卡」，裡面收錄100個常用手語辭彙，今年協會又規劃趣味性更高之「手語動動書」。這次的動動書是由孩子最習慣說的「等一下」貫穿故事主軸，內容是幼兒日常觸及之生活用語。書本每頁都有手語機關，孩子可以用雙手、透過推拉等方式與書中人物進行互動。此外，書頁還附有Qrcode條碼，只要手機掃描就有手語示範影片，能增進學習效果。

這一本本有助聽損孩童學習的動動書，背後除了有著複雜的機關與設計，還需大量的人工手作。台灣手語翻譯協會今天特別招募50名「製工」，到台北啟聰學校集體當志工，手作完成動動書，參與活動的志工包括男女老少，最小的僅有20歲，最大的則有67歲，大家都一起為聽損孩童製作動動書。這些動動書完成後，將會致贈給全台聽障相關的學校與幼教單位，讓更多聽損兒童能藉由手語去學習認知，提高閱讀興趣。

台灣手語翻譯協會期許，這本台灣手語動動書能促進親子手語互動，下次當孩子或家長說出「等一下」時，自然會舉起手拍拍下巴，相視而笑，成為親子間最甜蜜的默契。

台灣手語翻譯協會今舉辦「等一下」手語動動書活動，號召志工製作給孩童的動動書。（台灣手語翻譯協會提供）

台灣手語翻譯協會今舉辦「等一下」手語動動書活動，號召志工製作給孩童的動動書。（台灣手語翻譯協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
10年300次淨海 小琉球海洋志工隊清出35公噸海廢
2019-11-12 23:30

10年300次淨海 小琉球海洋志工隊清出35公噸海廢
台灣志工讓日本主播濕了眼眶 黃偉哲：台南人與有榮焉
2019-11-12 17:07

台灣志工讓日本主播濕了眼眶 黃偉哲：台南人與有榮焉
聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起

聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起
感人！失聰愛女步上紅毯 父親以手語「無聲獻唱」
2019-11-09 22:44

感人！失聰愛女步上紅毯 父親以手語「無聲獻唱」
志工大會師 潘孟安讚「屏東最美風景」
2019-11-09 15:48

志工大會師 潘孟安讚「屏東最美風景」
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
台東金馨獎表揚績優志工 頒發158個獎項
2019-11-09 13:59

台東金馨獎表揚績優志工 頒發158個獎項

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播