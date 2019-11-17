台灣手語翻譯協會辦手語動動書活動 志工攜孩童一同創作

動動書的每一頁都有手語機關，孩子可用雙手、透過推拉等方式與書中人物進行互動。（台灣手語翻譯協會提供）

2019-11-17 16:50:29

〔記者蔡思培／台北報導〕目前國內聽損孩子多就讀一般學校，以口語學習為主，不過現在越來越多證據顯示，聽損孩童若能同時擁有手語能力形同多一項優勢，對孩子的認知與理解皆有幫助。台灣手語翻譯協會今天就舉辦「等一下」手語動動書活動，結合志工完成動動書。

台灣手語翻譯協會指出，小孩學語言要儘早，但台灣多年來缺乏幼童手語教材，去年協會出版台灣第一套「嬰幼兒手語溝通圖卡」，裡面收錄100個常用手語辭彙，今年協會又規劃趣味性更高之「手語動動書」。這次的動動書是由孩子最習慣說的「等一下」貫穿故事主軸，內容是幼兒日常觸及之生活用語。書本每頁都有手語機關，孩子可以用雙手、透過推拉等方式與書中人物進行互動。此外，書頁還附有Qrcode條碼，只要手機掃描就有手語示範影片，能增進學習效果。

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這一本本有助聽損孩童學習的動動書，背後除了有著複雜的機關與設計，還需大量的人工手作。台灣手語翻譯協會今天特別招募50名「製工」，到台北啟聰學校集體當志工，手作完成動動書，參與活動的志工包括男女老少，最小的僅有20歲，最大的則有67歲，大家都一起為聽損孩童製作動動書。這些動動書完成後，將會致贈給全台聽障相關的學校與幼教單位，讓更多聽損兒童能藉由手語去學習認知，提高閱讀興趣。

台灣手語翻譯協會期許，這本台灣手語動動書能促進親子手語互動，下次當孩子或家長說出「等一下」時，自然會舉起手拍拍下巴，相視而笑，成為親子間最甜蜜的默契。

台灣手語翻譯協會今舉辦「等一下」手語動動書活動，號召志工製作給孩童的動動書。（台灣手語翻譯協會提供）

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