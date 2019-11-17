為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蓮鄉白河公益踩街 弱勢族群傳播正向能量

300多位老者、視障等弱勢族群今在白河參與公益踩街，透過與社會接觸，傳播正向能量，也呼籲各界多關懷弱勢。（圖由普力關懷協會提供）（記者王涵平攝）

300多位老者、視障等弱勢族群今在白河參與公益踩街，透過與社會接觸，傳播正向能量，也呼籲各界多關懷弱勢。（圖由普力關懷協會提供）（記者王涵平攝）

2019-11-17 14:25:52

〔記者王涵平／台南報導〕300多位老者、視障等弱勢族群今在白河參與公益踩街，透過與社會接觸，傳播正向能量，也呼籲各界多關懷弱勢。

活動由白河區公所與普力關懷協會白河辦公室共同舉辦，300多人行經中山路、國泰路、永安宮，宛若白河地區最熱鬧的公益嘉年華會。

普力關懷協會理事長張慧芳表示，身心障礙和高齡都不是追求充實健康人生的藉口和阻礙，佑明視障協會的許多視障朋友不僅擁有很好的工作，也積極參與各項運動，愛騎單車者還組成「佑明低視能單車隊」，成立宗旨為「明盲共騎 社會共融」，每當由陪騎員陪伴騎車穿過大街小巷，總能讓民眾受到激勵，深感自己必須更勇敢地迎向人生的挑戰。

公益踩街的視障騎士共有5人，都是熱愛運動的視障楷模，過去曾騎單車從台南市區遠征白河、後壁等地。其中，楊修銘在今年獲選南市優秀青年，也是南市身心障礙游泳、保齡球代表隊員；黃子軒是保齡球國手，2018年印尼亞洲帕拉運動會保齡球B2雙打銅牌，博士候選人和南應大兼任老師；陳元冬高考及格，目前是學校教職員；王宗豪是成大醫院助理員；許呈祿為成大系辦助理員，也是體育碩士和南市身心障礙游泳代表隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播