蓮鄉白河公益踩街 弱勢族群傳播正向能量

300多位老者、視障等弱勢族群今在白河參與公益踩街，透過與社會接觸，傳播正向能量，也呼籲各界多關懷弱勢。（圖由普力關懷協會提供）（記者王涵平攝）

2019-11-17 14:25:52

〔記者王涵平／台南報導〕300多位老者、視障等弱勢族群今在白河參與公益踩街，透過與社會接觸，傳播正向能量，也呼籲各界多關懷弱勢。

活動由白河區公所與普力關懷協會白河辦公室共同舉辦，300多人行經中山路、國泰路、永安宮，宛若白河地區最熱鬧的公益嘉年華會。

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普力關懷協會理事長張慧芳表示，身心障礙和高齡都不是追求充實健康人生的藉口和阻礙，佑明視障協會的許多視障朋友不僅擁有很好的工作，也積極參與各項運動，愛騎單車者還組成「佑明低視能單車隊」，成立宗旨為「明盲共騎 社會共融」，每當由陪騎員陪伴騎車穿過大街小巷，總能讓民眾受到激勵，深感自己必須更勇敢地迎向人生的挑戰。

公益踩街的視障騎士共有5人，都是熱愛運動的視障楷模，過去曾騎單車從台南市區遠征白河、後壁等地。其中，楊修銘在今年獲選南市優秀青年，也是南市身心障礙游泳、保齡球代表隊員；黃子軒是保齡球國手，2018年印尼亞洲帕拉運動會保齡球B2雙打銅牌，博士候選人和南應大兼任老師；陳元冬高考及格，目前是學校教職員；王宗豪是成大醫院助理員；許呈祿為成大系辦助理員，也是體育碩士和南市身心障礙游泳代表隊。

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