獨家》偷倒營建廢土還整地 新竹縣寶山鄉成偷倒天堂

多山凹的寶山鄉，一如頭前溪北的新埔鎮，都是偷倒廢土者眼中賺錢的天堂。（記者黃美珠攝）

2019-11-17 14:45:47

［記者黃美珠／寶山報導］新竹縣寶山鄉竹47-2線（峰城路）附近某山凹，因周邊住戶少且散居各地，再加上距離鄉內合法申設的私人土資場不遠，以致已有好幾個月被偷倒集團視為禁臠，載運營建廢棄土侵入偷倒，不僅把包含峰城路在內的周邊鄉間小路柏油路面都壓毀，邊倒還邊整地、拓寬聯外道路供重車隊進場運棄更便利。鄉親透露最囂張的是，這些人不僅大白天大剌剌進出賺黑心錢，週末也「加班」，貌似全年無休！新竹縣竹東警分局已掌握，將配合縣府環保局深入追查。

警方表示，寶山鄉內原本就有合法的私人棄土場，且距離前述地點不遠。這個土資場平日上班時間早上9點到下午4點，開放給持有「清運證明」的砂石車載土入場傾倒。

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不肖業者和砂石車司機疑似見有機可趁而混雜其中，起先還藉前述時段載土進入寶山鄉各處流竄，後來更囂張到連假日也來，以致包含三峰路、新湖路、峰城路等，大白天都有重車隊出沒，完全不同於其他鄉鎮，還得摸黑偷偷幹的「低調」作法。

警方說，這些砂石車往往都超載，常常把路面壓壞。竹東分局今年5月中才藉著強力稽查三峰路被超載砂石車輾壞路面情事，意外破獲了1個非法棄土場，把涉案者統統依廢清法等「打包」移送新竹地檢署究辦。

地方人士透露，研判就是基於前述「環境」，位於雙溪、雙新、三峰、以及新城四村交界處的峰城路某處山凹，最近幾個月也是頻頻被偷倒集團載入大量的營建廢棄土在此「填谷造地」。

原本只供機車行走的局部山路，偷倒集團舖設鐵皮「搶通」；本來只勉強供農用搬運車或自小客車通過的，現在都被廢土回填成了大砂石車可出入的「棄土大道」。倒是被壓壞的柏油路面，偷倒集團拿水泥簡易「糊」回去後繼續大賺黑心錢，很多人只是敢怒不敢言。

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偷倒者為了在寶山鄉竹47-2線山凹偷倒營建廢土，遇到大車不能走的山徑就鋪鐵板「搶通」。（記者黃美珠攝）

偷倒者邊偷倒、邊把廢土推入山凹再整平，拓出更寬敞、好行的「棄土」大道。（記者黃美珠攝）

偷倒者邊偷倒、邊把廢土推入山凹再整平，拓出更寬敞、好行的「棄土」大道。（記者黃美珠攝）

偷倒者邊偷倒、邊把廢土推入山凹再整平，拓出更寬敞、好行的「棄土」大道。（記者黃美珠攝）

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