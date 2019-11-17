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一條巷內兩違建都貼紅單 「拆」況不同 民怒市府大小眼

潭子區仁愛路二段25巷一處違建遭市府全部強制拆除。（記者歐素美攝）

潭子區仁愛路二段25巷一處違建遭市府全部強制拆除。（記者歐素美攝）

2019-11-17 13:33:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區仁愛路二段25巷內對門兩座同在興建中的違建，同樣被市府貼上紅單，但一間遭完全拆除，一間則只拆除遮雨棚，民眾質疑其中有「詭」，怒向本報投訴；都發局表示，民眾遭檢舉違建還持續興建，才強制全部拆除；另一間因主建築已完工，列入黃單排拆，僅附屬建築遮雨棚興建中，所以只拆遮雨棚，並未「大小眼」。

民眾向本報投訴指出，潭子區仁愛路二段25巷內有兩座興建中的鐵皮屋，同時遭檢舉違建，兩棟建築明明都被市府貼上「紅單」，要求拆除，但仁愛路二段25巷1之9號的違建只拆了遮雨棚，整棟建築仍完好；對面的違建則被市府強制全部拆除。

民眾質疑同樣都是新建違建，為何一個只拆遮雨棚，一個全部拆除，很不公平，其中是否涉及人員收賄等不贓，才出現「一樣違建兩樣情」；都發局長黃文彬否認有人員收賄，強調絕非事實，若有違法一定依法辦理。

都發局都市修復科指出，違建處理有一定SOP，施工中的違建經查報即貼「紅單」，要求停止施工並恢復原狀，尤其是RC鋼構，一定全部拆除；既有違章則開出「黃單」（限期改善單），依涉危害公共安全等程度等績分高低，列入排拆。

仁愛路二段25巷1之9號的違建，於今年5月查報時，主體建築已全部完工，僅遮雨棚施工中，因此主建築列入「黃單」排拆，施工中的遮雨棚則為「紅單」，強制拆除；對面違建，市府要求業者自行拆除，業者不僅不理還持續利用假日趕建，才於10月強制全部拆除。

都發局表示，民眾違建被檢舉拆除，心理肯定不舒服，但這是主體建築及附屬建築認定上的問題，並非人員不贓，市府在認定的標準一致，目前全台僅少數縣市是採取不分主建築及附屬建築，只要有違建就全部拆除認定。

潭子區仁愛路二段25巷一處違建遭市府全部強制拆除，但對面的違建卻只拆除遮雨棚，主體建築仍完好，引發爭議。（記者歐素美攝）

潭子區仁愛路二段25巷一處違建遭市府全部強制拆除，但對面的違建卻只拆除遮雨棚，主體建築仍完好，引發爭議。（記者歐素美攝）

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