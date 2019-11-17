健保卡無照片 多益考試考生無法進場惹怨

多益測驗發生證件照片查驗問題，一度造成數10名考生無法入場考試。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-17 13:59:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕多益（TOEIC）英語測驗今天在全國各地登場，本報接獲考生家長投訴反映台中一中考場參加多益考試，未滿16歲考生可使用健保卡，但無照片而無法入場考試，大排長龍等補拍照片，影響考生權益，多益台灣區總代理忠欣公司表示，考試簡章的應試須知皆有註明證件無照片必須現場補拍，可能考生未注意，現場約50多名學生發生問題，但考試時間前都讓學生進場應試，考後再補拍，不影響考試權益。

賴姓家長反映，就讀國中的女兒參加多益考試，因為還沒有身分證，依簡章說明可使用健保卡查驗，9點半考試，15分鐘前開始入場，但進考場前卻被以健保卡無照片為由，無法進場，必須到試務中心補拍照片才能進場，沒想到拍照區已經大排長龍，至少40、50人在排隊，但考試時間在即，根本等不到，許多家長更是著急得吼叫「快考試了，還不快處理！」

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賴姓家長說，未滿16歲的考生沒有身分證，考試簡章說明可使用健保卡，但沒說上面一定要有照片，造成孩子無法入場考試，還要現場等候補拍照片，考試權益受影響，孩子應試心情更是大受影響，非常緊張，擔心無法考試，眼看考試時間來不及，試務中心後來才臨時決定先讓考生進場，而他自己也趕緊回家拿護照補查驗。

忠欣公司︰應試須知有註明

多益台灣區總代理忠欣公司回應，今天多益英語測驗，包括有多益普及測驗（TOEIC Bridge）給英文程度初、中階、大約是多益500分程度的人適合，大多是國中生來考，進場考試證件規定為身分證正本或有效期限的護照正本，但考量16歲以下考式可能還沒辦身分證，因此可健保卡進場考試。

忠欣公司表示，「考試簡章的應試須知」中提及未滿16歲考生有效證件規定有註明「健保卡上無照片者將於現場拍照確認」，考試官網及考前3天也寄發email通知信告知考生，忠欣公司說，應試須知的照片規定從之前考試至今未更改，今天全國各地考場僅台中一中考場出現較多人數有照片問題，9點半考試時間前也讓考生都先進場應試，試後再拍照片或持其他證件補查驗，考試權益不受影響。

除了賴姓家長反映，現場也有未滿16歲考生說，同試場也有考生持健保卡上無照片無法入場，後來在講解考試規則時入場，也有考生說，上次持護照過期，但監試人員看了看照片仍讓他進場，覺得這次可能比較嚴格吧。

多益代理公司表示，官網及電子信件通知的考式須知都註明相關規定。（記者蔡淑媛攝）

多益代理公司表示，官網及電子信件通知的考式須知都註明相關規定。（圖由忠欣公司提供）

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