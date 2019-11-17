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愛上台灣女孩 Gogoro美籍工程師獲永久居留證「梅花卡」

方德良在台期間經常騎電動機車「趴趴走」。（記者王冠仁翻攝）

方德良在台期間經常騎電動機車「趴趴走」。（記者王冠仁翻攝）

2019-11-17 13:41:12

〔記者王冠仁／台北報導〕美國籍男子方德良（Daniel Robert Vickery）因愛上台灣女孩，輾轉來台工作，他在台期間，被電動機車品牌「Gogoro」創辦人陸學森發現他能設計出驚人的優秀電池，將他延攬到Gogoro擔任能源系統總工程師。方德良愛上台灣女孩也愛上台灣，他日前向移民署申請俗稱「梅花卡」的永久居留證獲准，移民署特地舉辦授卡儀式，肯定他在台灣機車產業中的貢獻。

移民署指出，方德良於1988年出生在美國麻塞諸塞州，他從小就對電機充滿興趣，如同美國影集主角「馬蓋仙」一般，喜歡發明及改造各式各樣器具。他後來以優異成績取得麻省理工學院（MIT）電子工程及電算科學工程碩士學位，並在美國加州科技創意園區矽谷工作，在甲骨文（Oracle）公司負責設計能源系統。

方德良期許自己以環保能源的概念，而不是只會遵照規格生產的工程師，他於是在2013年離職，轉往友人在香港的新創公司工作，之後更在香港多家新創公司擔任工程師、科技顧問，設計出不用煤炭或瓦斯就能烹煮炒菜的太陽能炊具，行銷偏遠地區居民使用。

他在香港期間輾轉認識了現在的妻子，兩人陷入熱戀，2014年決定來台。2015年正值政府獎勵節能環保產業，他巧遇Gogoro創辦人暨執行長，方設計的電池概念令人印象深刻，沒多久就被邀請到Gogoro面試，成為Gogoro的電機工程師。

方德良說，他來Gogoro工作至今4年多，從電機工程師協理升至能源系統工程師，帶領團隊60人，全力研發電力系統如何能依使用者的眾多人數，做快速放電、充電與置換電池的充電站服務。他熱愛台灣，還爬過玉山主峰，也常騎Gogoro穿梭大街小巷。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯說，方是以高級專業人才的條件通過審核，政府為吸引像方這樣的專業人才，經審核通過符合規定的外籍專業人才，不須居留滿5年即可提出申請；尤其近年「國籍法」及「外國專業人才延攬及僱用法」修訂，對我國具有特殊貢獻或具我國所需高級專業的外國人，可以在不放棄原國籍的情況下取得我國國籍。

方德良熱愛台灣，還曾攀上玉山主峰。（記者王冠仁翻攝）

方德良熱愛台灣，還曾攀上玉山主峰。（記者王冠仁翻攝）

移民署頒發梅花卡給方德良。（記者王冠仁翻攝）

移民署頒發梅花卡給方德良。（記者王冠仁翻攝）

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