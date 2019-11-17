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921時中斷！ 雲149甲今動土修復 萬年峽谷觀光不受影響

雲149甲線路斷20年終於展開修復工作，縣長張麗善主持動土儀式。（記者詹士弘攝）

雲149甲線路斷20年終於展開修復工作，縣長張麗善主持動土儀式。（記者詹士弘攝）

2019-11-17 13:01:20

雲149甲線路斷20年終於展開修復工作，縣長張麗善主持動土儀式。（記者詹士弘攝）

雲149甲線路斷20年終於展開修復工作，縣長張麗善主持動土儀式。（記者詹士弘攝）

〔記者詹士弘／雲林報導〕樟湖通往草嶺的雲149甲線，921大地震時道路中斷，已20年無法通行，今天終於開工展開修復工作，工程費達1億4599萬元整，預計110年3月竣工；工程期間草嶺重要景點「萬年峽谷」觀光不受影響，整條道路打通後，可省下30分鐘的路程。

雲林縣長張麗善聽取工務處長汪令堯的簡報。（記者詹士弘攝）

雲林縣長張麗善聽取工務處長汪令堯的簡報。（記者詹士弘攝）

雲林縣長張麗善表示，為古坑鄉觀光發展與建全交通路網，縣府已擬定149甲線復建三部曲，包括原路修復、全段恢復通行與橋梁新建，今首部曲開工，會以更積極的態度，辦理後續工程，希望修復後完善的交通系統，可以替古坑鄉的發展注入新的能量。

雲149甲線於921大地震時道路中斷，已20年無法通行。（記者詹士弘攝）

雲149甲線於921大地震時道路中斷，已20年無法通行。（記者詹士弘攝）

149甲線中斷後，斗六、古坑到草嶺，必須經竹山桶頭繞行149乙線才能到達，增加約30鐘路程，影響交通甚鉅，在地方仕紳與時任立委的張麗善要求下，由公路總局協助在交通部生活圈道路系統改善計畫（公路系統）項下補助辦理，並分為原路修復（25K+750~26K+600）及截彎取直之新建橋梁（23K+735連結25K+750處）2段重建工程。

萬年峽谷景點觀光不會受到工程影響。（記者詹士弘攝）

萬年峽谷景點觀光不會受到工程影響。（記者詹士弘攝）

今天開工為第1段之原路修復段，整體經費達1億4599萬元，工期480日曆天，預計110年3月竣工。

萬年峽谷景點觀光不會受到工程影響。（記者詹士弘攝）

萬年峽谷景點觀光不會受到工程影響。（記者詹士弘攝）

工務處長汪令堯表示，縣府本於權責爭取行政院公共工程委員會補助「149甲線24K+000~25K+750段」與「149甲線26K+500及27K+500段」二案災害修復工程，預計12月份同步發包，配合本案期程，可於109年9月及110年2月竣工，完成後自921地震後中斷20年的149甲線可望於110年3月全段恢復通行。

汪令堯表示，由於施工段就在「萬年峽谷」入口，剛好是落石區，會把現有的明隧道延長50公尺，為減少對觀光衝擊，施工期間也會留下通道，不會影響「萬年峽谷」觀光。

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