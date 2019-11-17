為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

議長張清照爭取鰲峰山公園增設停車場 最快年底發包

議長張清照服務處邀市府建設局、新建工程處等會勘，爭取在鰲峰山公園增設停車場。（記者歐素美攝）

議長張清照服務處邀市府建設局、新建工程處等會勘，爭取在鰲峰山公園增設停車場。（記者歐素美攝）

2019-11-17 12:56:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市鰲峰山公園遊客明顯增加，議長張清照爭取在嘉陽高中對面增建停車場及周邊景觀工程，因涉及保安林地解編，預計最快年底發包，經費3360萬元，預計可增大客車、小客車及機車停車位等共30餘個，改善鰲峰山停車位不足問題，工期270天，預計明年底前完工。

清水鰲峰山公園，因前台中市議長張清堂及現任議長張清照兄弟，爭取設置自德國引進的體能遊憩設施，成功打響名號，假日常吸引大批家長帶著小朋友到山上休閒運動，挑戰體力，也深受許多青少年喜愛，獲票選為全國第一的親子公園。

因遊客增加，鰲峰山公園假日停車一位難求，以免影響鰲峰山的旅遊品質，議長張清照爭取在鰲峰山增設停車場，服務處人員並於日前邀集建設局等會勘。

新建工程處長葉雙福表示，增設停車場的地點，位於嘉陽高中對面、中行路三段側邊，佔地面積約9980平方公尺，近1公頃，預計可容納大客車3輛、親子停車、身障停車及小客車停車約28輛、機車6輛，另新建景觀廁所、入口意象、人行步道、景觀燈具及綠化植栽等，預算約3360萬元。

葉雙福說，因基地內約0.26公頃為保安林地，目前東勢林管處正公告辦理解編，預計最快年底即可發包，工期約270天，預計明年底即可完工； 議長張清照允諾將緊盯進度，希望盡速完工，以提升鰲峰山公園旅遊品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
停車場將發包 斗南火車站亂象可望紓解
2019-11-14 17:54

停車場將發包 斗南火車站亂象可望紓解
新北蓋30座智慧停車場 侯友宜：4年投入123億
2019-11-09 17:18

新北蓋30座智慧停車場 侯友宜：4年投入123億
聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起

聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起
左鎮化石園區太熱門 議員：沒停車空間居民困擾
2019-11-07 13:58

左鎮化石園區太熱門 議員：沒停車空間居民困擾
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播