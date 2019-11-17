議長張清照爭取鰲峰山公園增設停車場 最快年底發包

議長張清照服務處邀市府建設局、新建工程處等會勘，爭取在鰲峰山公園增設停車場。（記者歐素美攝）

2019-11-17 12:56:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市鰲峰山公園遊客明顯增加，議長張清照爭取在嘉陽高中對面增建停車場及周邊景觀工程，因涉及保安林地解編，預計最快年底發包，經費3360萬元，預計可增大客車、小客車及機車停車位等共30餘個，改善鰲峰山停車位不足問題，工期270天，預計明年底前完工。

清水鰲峰山公園，因前台中市議長張清堂及現任議長張清照兄弟，爭取設置自德國引進的體能遊憩設施，成功打響名號，假日常吸引大批家長帶著小朋友到山上休閒運動，挑戰體力，也深受許多青少年喜愛，獲票選為全國第一的親子公園。

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因遊客增加，鰲峰山公園假日停車一位難求，以免影響鰲峰山的旅遊品質，議長張清照爭取在鰲峰山增設停車場，服務處人員並於日前邀集建設局等會勘。

新建工程處長葉雙福表示，增設停車場的地點，位於嘉陽高中對面、中行路三段側邊，佔地面積約9980平方公尺，近1公頃，預計可容納大客車3輛、親子停車、身障停車及小客車停車約28輛、機車6輛，另新建景觀廁所、入口意象、人行步道、景觀燈具及綠化植栽等，預算約3360萬元。

葉雙福說，因基地內約0.26公頃為保安林地，目前東勢林管處正公告辦理解編，預計最快年底即可發包，工期約270天，預計明年底即可完工； 議長張清照允諾將緊盯進度，希望盡速完工，以提升鰲峰山公園旅遊品質。

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