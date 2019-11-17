為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高醫邀60多位早產兒回娘家 最小691克已頭好壯壯

今日是世界早產兒日，高醫邀早產兒回娘家，一起慶祝切蛋糕。（高醫提供）

今日是世界早產兒日，高醫邀早產兒回娘家，一起慶祝切蛋糕。（高醫提供）

2019-11-17 12:36:31

〔記者方志賢／高雄報導〕今日是世界早產兒日，高醫大附院新生兒科邀60多位早產兒回娘家，其中最小的早產兒出生時25週僅691克的小妹妹，如今巴掌仙子們都已健康成長，也是小兒科醫師的高醫大校長鐘育志也到場為早產兒加油打氣。

高醫大附院新生兒科今舉辦了「守護小腳ㄚ 豬事幸福」的活動，邀103年11月出生至106年5月過去4年間的早產兒，目前年齡約2歲半到5歲的早產兒家庭回高醫，父母們彼此交換媽媽經，分享照顧心得。

吳媽媽在懷孕中發現罹患乳癌，為能永久陪伴著孩子，決定在最佳的治療計畫，也就是32週生下吳小弟弟，當時吳小弟弟發生了早產兒常見的肺部合併症，小小的身體插滿了管子。

「對自己來說是最難過的煎熬」，吳媽媽說感謝醫護人員的細心陪伴照護下，孩子歷經了40天的住院治療平安回家，她也順利完成乳癌治療且癒後良好，今日也一起健康回娘家。

高醫小兒部新生兒科主任陳秀玲指出，早產的定義不只考量懷孕周數，還需根據出生時的體重，高醫每年約有200多位早產兒出生及入院治療，在新生兒科醫療團隊的完整照護下，這群巴掌仙子都能獲得最完善的照護，其中體重1000公克以上的早產兒存活率可高達9成，1000公克以下的及重度先天性疾病的新生兒，治癒成績也相當不錯。

懷孕期間罹癌的吳媽媽，歡喜帶著早產寶貝和先生返高醫參加活動。（高醫提供）

懷孕期間罹癌的吳媽媽，歡喜帶著早產寶貝和先生返高醫參加活動。（高醫提供）

出生時只有691公克的小妹妹，如今頭好壯壯和媽媽一起回娘家。（高醫提供）

出生時只有691公克的小妹妹，如今頭好壯壯和媽媽一起回娘家。（高醫提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播