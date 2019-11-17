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主燈非生肖 2020台灣燈會主燈為15公尺高「巨木」

交通部觀光局在台灣燈會主燈設置預定地舉辦「2020台灣燈會庚子年主燈基座動土儀式」，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。（觀光局提供）

交通部觀光局在台灣燈會主燈設置預定地舉辦「2020台灣燈會庚子年主燈基座動土儀式」，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。（觀光局提供）

2019-11-17 12:42:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2020台灣燈會今年移師台中，將在明年2月8日至2月23日登場，主展區位於后里森林園區。今年主燈造型延續去年變革，不再以傳統生肖作為主燈造型，交通部觀光局表示，今年主燈由知名藝術家林舜龍親自操刀，以「森生守護」為主題，作品以大地之母為主軸，打造超過15公尺巨大樹木，透過光影技術讓民眾感受大自然生生不息的生命力。

交通部觀光局今天在台灣燈會主燈設置預定地舉辦「2020台灣燈會庚子年主燈基座動土儀式」，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。

觀光局表示，台中是繼2003、2015年後，第3度辦理台灣燈會，透過此年度盛會，展現台中豐厚的生態、創意、文化、產業與多元共榮等特性；本次主燈首次由知名藝術家林舜龍親自操刀，以「森生守護」為主題的大型藝術創作，作品以大地之母為主軸，打造超過15公尺巨大樹木，透過光影幻化，呈現大自然生生不息的能量流動，帶給人們保育環境的省思。

主燈光效搭配森林意象，呈現萬種風情，後續也將於原地典藏續展，以作為在地地標，成為遊客到訪台中后里的必玩景點。

為傳達台灣燈會所重視的生態永續與自然並存，觀光局除活化后里森林園區地標-聆聽花開的聲音及四口之家等設施，透過設備升級及夜間燈效，讓花博期間深獲好評的裝置藝術在燈會期間以全新風貌展示，並規劃主燈-森生守護及副燈-福賜大地等作品於燈會結束後原地典藏，讓燈會效益繼續延伸，也為生態永續新燈會立下全新里程碑。

觀光局表示，明年台灣燈會31週年，以「森林奇幻境地」為布展主題，並以永續為本，融入在地特色，並結合中台灣遊程等元素，打造嶄新燈會亮點，邀請全國民眾明年相約到台中參加花燈饗宴，透過台灣燈會點亮台中。

交通部觀光局在台灣燈會主燈設置預定地舉辦「2020台灣燈會庚子年主燈基座動土儀式」，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。（觀光局提供）

交通部觀光局在台灣燈會主燈設置預定地舉辦「2020台灣燈會庚子年主燈基座動土儀式」，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。（觀光局提供）

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