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今日早晚溫差大 鋒面明通過北台灣轉涼有雨

今日早晚偏冷，明日鋒面及東北風報到。（資料照）

今日早晚偏冷，明日鋒面及東北風報到。（資料照）

2019-11-17 06:52:02

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到第26號颱風「海鷗」外圍水氣順著偏東風移入影響，東半部地區、恆春半島及基隆北海岸將轉為有局部短暫陣雨天氣，西半部仍維持多雲到晴。

今日溫度方面，清晨時分仍偏涼，各地低溫約17至21度，白天舒適溫暖，各地高溫約27至30度，日夜溫差大，請民眾應留意氣溫變化，適時增減衣物。

空氣品質部分，環境風場為偏東風，西半部位於背風面，擴散條件差，清晨竹苗沿海地區受渦流影響，污染物易累積；午後受光化作用影響致臭氧濃度上升；宜蘭及花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及金門地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週一（18日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，這波東北季風水氣較多，加上海鷗颱風提供一些中層水氣，北台灣為短暫陣雨天氣，花東及中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地雲量也會增多。

週二、週三（19日、20日）受到東北季風影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較持續，中南部平地則是多雲天氣。氣溫方面，北台灣整天偏涼，尤其北台灣在週二時高溫也只有20度，週三氣溫稍微回升，中南部地區早晚仍有涼意。週四至週六（21日至23日）東北季風減弱，氣溫逐漸回升，不過水氣仍多，北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨，東北部地區降雨時間較長。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
20 ~ 29 18 ~ 29 21 ~ 28 20 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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