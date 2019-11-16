台灣舊慣習俗信仰 「祭祀公業」、「大墓公」充滿人情味

台灣舊慣習俗信仰充滿人情味。（記者翁聿煌攝）

2019-11-16 23:44:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區下城社區於1971年使用當地先民社團「協同社」所捐贈「大墓公」土地，興建活動中心供社區使用，未料去年有林姓後代子孫組成「祭祀公業」主張擁有土地所有權，打官司要求主管活動中心的新店區公所拆屋還地，區公所一、二審都敗訴；幸好有在地耆老拿出家中祖傳的日治時期紙本契約，為社區保留住價值上億元的土地與建築物，眾人直呼是「大墓公」有保庇！

「祭祀公業」和「大墓公」長久以來存在於台灣民間社會，但現今已逐漸不為人知，其實這些台灣舊慣習俗信仰，也反映出早期台灣社會的人情味和互助美德，為無主骨骸設置「大墓公」或「萬善堂」，讓沒有後人的孤魂野鬼，也能享受到陽間的祭祀。

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新北市新店區公所主任秘書陳逸卉、曾經承辦「祭祀公業」業務，她指出，「祭祀公業」是早年台灣農業社會習俗，同姓氏的子孫分財產後會多留一塊「公田」，以公田的收益確保祭祀祖先的花費來源不致斷絕，「大墓公」則是針對不同姓氏的民眾，因為共同的際遇、一同出資修建祠堂，祭拜共同的神明、共同的已故恩人或無主骨骸。

當年一起買下使用的土地的姓氏先祖，到現在子孫繁洐、人數眾多，因此需要成立「祭祀公業」來管理，由各脈子孫代表人就是「祭祀公業」的「派下員」共同管理，但若有人覬覦土地的龐大增值利益，就容易發生民事財產糾紛。

新北市的「大墓公」以土城大墓公最為知名，土城大墓公收納的骨骸與林爽文事件、漳泉械鬥都有關連，日後也成為土城、中和、板橋地區的閩南漳州人後裔的共同信仰中心，當初曾約定由三地官方負責輪流管理，所以台北縣時期三鄉鎮市長都是當然委員，共同管理土城大墓公高達50億元的資產。

直至2011年新北市升格，各鄉鎮市變為行政區，並改為官派區長，有一派委員主張成立財團法人，但應將區長排除在董事會之外引發爭議，最後妥協，仍讓官方人士列名董事，確保龐大資產的運用得到合理監督。

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