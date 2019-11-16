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竹圍漁港淨灘 給小燕鷗乾淨生存環境

環保局在竹圍漁港北岸礫石灘舉辦淨灘活動，吸引不少民眾參與。（環保局提供）

環保局在竹圍漁港北岸礫石灘舉辦淨灘活動，吸引不少民眾參與。（環保局提供）

2019-11-16 22:12:21

［記者謝武雄／桃園報導］環保局海岸管理工程處於今天在竹圍漁港北岸礫石灘舉辦淨灘活動，由於這是官方今年最後一場淨灘，吸引300位大小朋友參加，大家在強烈的海風吹拂下，仍努力撿拾垃圾，讓海灘恢復原本乾淨面貌，總計清出3486公斤垃圾，其中一般廢棄物3010公斤、資源回收物476公斤。

海管處表示，竹圍漁港北岸礫石灘不僅平坦寬廣，還毗鄰一片乾淨的水域，比較不受外界干擾，非常適合保育類動物小燕鷗在此築巢、產卵、育幼，目前已規劃將此地做為小燕鷗的復育棲地，每年4月下旬自南方越洋飛抵台灣，數量達1、200隻，有時甚至4、500隻，是非常珍貴稀有的候鳥，目前桃園海濱河口也是小燕鷗在北台灣最大的繁殖棲地，每年5至8月為了迎接這群嬌客繁衍後代的好時節，首先得將竹圍漁港礫石灘地的環境整理乾淨，隨後再以圍籬加強保護，避免雛期間受到野狗或人為干擾，全力為小燕鷗打造一個乾淨、舒適、安全的環境。

環保局表示，清出的垃圾中，仍以塑膠類及漁業廢棄物占最大宗，呼籲民眾應從日常生活中減少一次性塑膠製品的使用，漁民朋友切勿貪圖方便，將廢棄漁網、浮球隨意棄置成了海洋廢棄物，要帶回岸上處理，善盡環境公民之責，還給海洋生物一個乾淨安全的家。

參與淨灘的企業、團體有海上救生協會、海口里里民以及環保潛水志工、中壢區老街溪、興平里、忠福里、愛鄉土水環境巡守隊、大園區大園水環境巡守隊、平鎮區新榮里水環境巡守隊、楊梅區上田里水環境巡守隊、統營營造、桃園市如意獅子會、中正獅子會等。

環保局在竹圍漁港北岸礫石灘舉辦淨灘活動，吸引不少民眾參與。（環保局提供）

環保局在竹圍漁港北岸礫石灘舉辦淨灘活動，吸引不少民眾參與。（環保局提供）

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