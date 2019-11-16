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中華民國渡海70周年紀念文物展 台北中山堂登場

當年國民政府遷台，中間有不少不為人知的故事，這次透過展覽，帶民眾回到1949年，透過當年文物，揭開戰時真實的一面。（記者楊心慧攝）

當年國民政府遷台，中間有不少不為人知的故事，這次透過展覽，帶民眾回到1949年，透過當年文物，揭開戰時真實的一面。（記者楊心慧攝）

2019-11-16 19:19:59

〔記者楊心慧／台北報導〕今年適逢中華民國遷設台北七十周年，台北市中山堂和何創時書法藝術基金會兩地共同展出1949年期間關於戰爭、政治、宗教等四大類主題、高達80多件文物，其中包含蔣介石致湯恩伯的親筆手札，內容提到運輸五批黃金到台灣的事情、抗日將領邱清泉和家人的最後一封信等，展期從本月6日至12月29日止。

當年國民政府遷台，中間有不少不為人知的故事，這次透過展覽，帶民眾回到1949年，透過當年文物，揭開戰時真實的一面，展出人物包含前總統蔣介石、蔣經國、嚴家淦，以及將軍邱清泉、余漢謀等，數十位具影響力人物。

台北市中山堂重要展品，包含佛教界對奉迎玄奘舍利子來台事宜的討論、台灣省主席兼警備總司令陳誠親筆寫下討論土地改革、農業政策的信函、1949年5月上海岌岌可危，國民政府為阻止解放軍南下，爆破錢塘江橋的手令。

何創時書法藝術基金會重要展品，包含清華大學校長梅貽琦題贈北平師大外文書，以及蔣夢麟、胡適、于右任等作品，兩地展場展品高達80件。

另外即日起至12月底每週六皆會安排專家學者，針對思想、政治、生命史、文化藝術等議題進行講座，民眾可免費參加。

台北市中山堂和何創時書法藝術基金會兩地共同展出1949年期間關於戰爭、政治、宗教等四大類主題、多達80多件文物。（記者楊心慧攝）

台北市中山堂和何創時書法藝術基金會兩地共同展出1949年期間關於戰爭、政治、宗教等四大類主題、多達80多件文物。（記者楊心慧攝）

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