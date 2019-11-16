台北21家台北好店翻身 101水舞廣場快閃亮相

今年商業處輔導21家特色好店，接受輔導的21家店今下午在台北101水舞廣場設攤快閃。（記者楊心慧攝）

2019-11-16 19:10:24

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市在2015年推動「台北造起來」店家再造計畫，至今共輔導80家店，這些店家的業績或來客數街提升1成以上，今年商業處輔導21家特色好店，以品牌定位、空間改造重新出發，其中包含米其林必比登推薦的街頭小吃「小王煮瓜」、書街老店重新打造的「重南90習文所」等，接受輔導的21家店今下午在台北101水舞廣場設攤快閃，透過同樂會方式讓現場民眾認識這些打卡店家。

21家特色好店包含小王煮瓜、重南90習文所、兩喜號、大烹小饌、世運食品、首爾商行、樂芙莉、海為啥、中華軒、大春煉皂、德利泰、湯姆西服等，即日起至本月底各店家也推出不同的優惠活動，活動訊息可至「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團（https://www.facebook.com/tcooc/）查詢。

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天龍圖書是重慶書街少數僅存的老字號書店，但因書街沒落，天龍圖書的老闆、台北市重南書街促進會理事長沈榮裕思考轉型，引進線裝書、字帖、籤譜、雕版活字等，這次改造重新定位為「漢字美學傳習中心」。沈榮裕表示，店內主打體驗，進而推廣漢字，讓更多人了解漢字傳統文化。

樂芙莉創辦人陳秉育指出，樂芙莉是在地布商轉型，以製作手工貼身內著為主，布更銷往不少各國知名品牌，這次透過商業處輔導做一些調整，包含店內裝潢、門市陳列等，打破過去外界對傳統布業的想像。

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