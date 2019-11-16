民宅、大路旁偷倒30噸廢棄物！議員跳腳：當寶山鄉沒人膩

偷倒的廢棄物琳琅滿目，從磚塊、混凝土、水泥砂、爛泥、垃圾、風管與保溫棉、桌椅、還有某網購商城的拆除廣告物、購物袋、看板、廣告紙等。（圖由邱振瑋提供）

2019-11-16 17:44:17

［記者黃美珠／寶山報導］會不會太扯！「當寶山鄉沒人膩？！」新竹縣議員邱振瑋怒轟偷倒者太囂張，竟然在緊鄰民宅、距離馬路不過30公尺遠的巷子停車場內，大大方方偷倒了1車約30公噸、散發著惡臭的營建廢棄物就大搖大擺離開！

邱振瑋今天會同寶山分駐所員警、縣府環保局等現場起獲某生物科技公司和同名購物商城的廢棄廣告物等線索，他要求警局、環保局迅速約談業者到案說明，把惡劣的偷倒者逮出來。

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縣府環保局事業廢棄物科表示，現場廢棄物的體積至少有60立方公尺，當中的營建廢棄物跟生活垃圾大概各佔一半，稽查員回覆現場並無明顯異味，也沒有看似有害的廢棄物。後續約談相關涉案者的部分將交由警方處理。竹東警分局表示，會積極追查全案。

邱振瑋說，國道3號寶山交流道附近的寶山鄉大雅路某巷內，昨天傍晚先是傳出惡臭，接著附近居民發現有台20幾公噸、綠色車斗，車斗上方有資源回收廠常見、有爪子可抓取廢棄物的卡車停靠。

邱振瑋直言，由於周邊有很多鐵皮倉庫，大車載運、卸貨來來去去，所以前述卡車停靠點，附近3、4戶民家雖被惡臭驚動，但也沒有特別注意。

一直到昨晚8點多，突然聽到很大1聲巨響，有人好奇出外查看，赫然發現前述卡車停靠處已經不見車子只見垃圾，而且飄散著類似在營造工地常發現的水泥等臭味。

他今天報警後，會同竹東分局寶山分駐所員警和縣府環保局人員共同檢視，發現前述垃圾很可能來自營業場所拆除、裝修後的辦公室廢棄物，除有磚塊、混凝土、水泥砂、爛泥、垃圾、風管與保溫棉、桌椅、還有夾雜大批印有某網路購物商城或同名生物科技股份有限公司字樣的拆除廣告物、購物袋、看板、廣告紙等。

邱振瑋氣得跳腳，要求警方積極調閱周邊道路或是店、住家監視器，務必要逮到亂倒垃圾者，特別是寶山交流道交通便利四通八達，來往車輛非常多，很容易就成為偷倒者覬覦的偷倒點，他也要求警方加強巡邏警戒。

偷倒的廢棄物琳琅滿目，從磚塊、混凝土、水泥砂、爛泥、垃圾、風管與保溫棉、桌椅、還有某網購商城的拆除廣告物、購物袋、看板、廣告紙等。（圖由邱振瑋提供）

新竹縣議員邱振瑋手拿著偷倒現場所翻出、某生物科技公司所經營的購物商城廢棄物，要求警方儘速傳喚業者到案說明。（圖由邱振瑋提供）

偷倒現場發現的某生物科技公司及其網路購物商城的廢棄物。（圖由邱振瑋提供）

新竹縣議員邱振瑋說，偷倒點（圖右上鐵皮屋前）距離馬路僅只有30公尺，緊鄰民宅，偷倒業者猖狂沒有極限！（圖由邱振瑋提供）

新竹縣議員邱振瑋痛批偷倒業者有夠囂張，竟利用寶山交流道旁有很多鐵皮倉庫，大車進出較不引人注意下，居然公然在民宅旁的停車場偷倒營建廢棄物至少30公噸。（圖由邱振瑋提供）

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