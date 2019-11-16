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台江師生倡議規劃水利古道 串聯生態綠廊

台江師生走路倡議規劃水利古道。（台南社大台江分校提供）

台江師生走路倡議規劃水利古道。（台南社大台江分校提供）

2019-11-16 20:48:56

［記者王姝琇／台南報導］從台江到玉山國家公園，緣溪行，沿山進，連結兩座國家公園、博物館、水庫、三大文化圈，倡議台灣山海圳國家綠道！社大台江分校跟著河流旅行班師生、大廟興學志工、南水局環教師30幾人，今（16日）試走西囗到東口水利古道，以走路精神、公民參與，呼籲國人共同推動國家綠道走路運動，將生活、生態、生產串聯起來，形成台灣文化生態綠廊。

台南市安南區古稱台江，社大台江分校、海尾朝皇宮推動大廟興學，為實踐台江守護神大道公「保境護生」精神，發起台江流域學習行動，2016倡議催生台灣山海圳國家緑道，獲珍古徳博士連署支持，台江流域學習師生不斷試走催生，2018年終獲行政院列為國家綠道示範道！社大台江分校表示，跟著河流旅行班師生、大廟興學志工及南水局環教師，為進一步規劃台灣山海圳國家綠道的假日在地散步路徑，今天早上30幾人特別踏溯西口東口水利古道，大家一早先禮敬西囗土地公，守護土地，共祈平安，走讀西囗豎井美景，再攀登烏山嶺東口水利古道，下午則是飽覧曾文水庫風光！

台江分校沈介文老師表示，東西口水利古道是山海圳國家綠道的其中一段山徑道路，剛好有這個機會帶領志工與學員一起來走，希望大家藉由這一段山徑路程親近台灣山野，目前手作步道完成約三分之一，希望後續能逐漸來完成，會更容易走，當初這條步道就是八田與一為了開通東西口引水道，從水利步道轉成健行路線，後來因為開了新的道路系統而荒廢，明年是嘉南大圳開圳百週年，希望再利用步行方式，把歷史現場重新找回，讓大家也能夠感受先人建設水利的辛苦。

跟著河流班旅行班同學黃怡華指出，在這次東西口水利古道散步健行，發現周邊植物錯落的景緻，很自然很美，步道部分尚未整理，希望可以手作步道，讓更多民眾可以來走這條假日散步綠道。南水局環教師陳良青先生也說，很高興可以跟著台江分校志工學員一起參與東西口水利古道縱走，特別的是這是民間倡議出來的山海圳國家綠道中的一段，走這一段路心裡是感恩，因為明年是嘉南大圳開圳一百週年，我們現在跟著先人的步伐，若當初沒有烏山頭水庫、沒有曾文水庫、沒有嘉南大圳，就沒有現在肥沃土地與生活，希望大家能更愛護這塊土地，因了解而關心，因關心而行動。

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