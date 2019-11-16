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首頁　>　生活

校園空氣品質差 議員牽線捐空氣清淨機

樹林國小。（記者許倬勛攝）

樹林國小。（記者許倬勛攝）

2019-11-16 17:20:16

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市觀音區樹林國小緊鄰觀音工業區，空氣品質不佳，家電業者劉世煌捐贈20台空氣清淨機，在各班級及專科教室、教師辦公室裝設，盼學童能安心上課、健康成長，今天上午由教育局長高安邦代表受贈，嘉惠100名學子。

樹林國小位於觀音樹林里，校園被工廠環抱，長期空氣品質不佳，為此，行政院環保署、桃園市環保局與中央大學環境研究中心在校內設置空氣盒子、行動空氣品質監測車，24小時監測區域空氣品質品質變化因應。

校長楊千慧說，業者透過市議員彭俊豪牽線，表示學校緊鄰工業區，空氣污染首當其衝，加上媒體報導樹林里成「癌症村」，憂心師生罹患呼吸道疾病，主動致電希望能裝設空氣清淨機預防。

樹林國小屬於小型學校，全校僅有6班、100人，彭俊豪說，空氣清淨機規劃每班各裝兩台，其餘設置教師辦公室、專科教室，可與政府的監測系統聯動，相當方便。

此外，市府推動「班班有冷氣」計畫，將樹林國小列為優先執行學校，教育局補助175萬元，進行新設、汰換冷氣及改善老舊電源設備，冷氣機預計年底可全數裝修完畢，希望能與空氣清淨機相輔相成，讓學生在室內上課能隔離污染源，維護上課品質。

家電業者劉世煌（中）透過市議員彭俊豪（右四）牽線，捐贈20台空氣清淨機給校方，由教育局長高安邦（右五）代表受贈。（記者許倬勛攝）

家電業者劉世煌（中）透過市議員彭俊豪（右四）牽線，捐贈20台空氣清淨機給校方，由教育局長高安邦（右五）代表受贈。（記者許倬勛攝）

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