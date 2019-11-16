宗教博物館首辦錫克教Langar聖餐 400人初體驗

宗博館首度舉辦錫克教的聖餐體驗活動。（記者翁聿煌攝）

2019-11-16 16:27:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕世界宗教博物館自我期許能成為國際的跨宗教交流平台，創館18年來，今年首度舉辦錫克教具有5百年歷史傳統的錫克教「慈善廚房」Langar體驗，不分種族、宗教、性別、地位與國籍，免費提供素食給民眾享用，參加者席地而坐一起用餐，實踐錫克教義「平等」的方式，從廚房到外場都由志工服務，對錫克教徒來說，Sewa（服務）是一項無上的榮譽。

宗博館長陳國寧說，錫克教在全球擁有2500萬信徒，是世界第6大宗教，「慈善廚房」Langar始於錫克教創始人那納克（Guru Nanaka Dev Jl），今年適逢那納克上師550週年誕辰紀念，宗博館聯合印度國際文化交流單位16日在館內的生命和平多元空間，舉辦「世界宗教文化體驗–錫克教慈善廚房」（Sikhism Langar）活動，共有4百多位民眾首次體驗錫克教Langar聖餐，使用的餐具特別選用完全自然分解落葉製成，參加者用餐後還可將環保又優雅的「樹葉餐盤」帶回家重複使用。

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活動一開始遵循傳統，先進行請聖書（Guru Granth Sahib）及祈禱儀式，重現錫克教頭頂聖書的神聖儀式，向聖書揮拂塵致意、祈禱唱誦、供布後，將普拉薩德（Prasad）甜品發給所有人，與會貴賓致詞後，再一起享用聖餐及包頭巾文化風俗體驗，參加體驗者包括靈鷲山開山住持、宗博館創辦人心道法師、新北市副市長謝政達、印度台北協會副會長賈旭明、台北印橋協會會長哈奇辛（Kish Harkishin）等人，與參加者一起席地用餐，彰顯平等真義。

現場來賓席地而坐，體驗錫克教的傳統聖餐。（記者翁聿煌攝）

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