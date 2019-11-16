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天氣轉涼台東捐血站也冷 10月起捐血量掉2成

台東捐血站10月起捐血量掉2成，呼籲熱情捐血人踴躍挽袖做愛心。（記者陳賢義攝）

台東捐血站10月起捐血量掉2成，呼籲熱情捐血人踴躍挽袖做愛心。（記者陳賢義攝）

2019-11-16 15:33:47

［記者陳賢義／台東報導］近日天氣轉涼，台東捐血站也變得冷颼，自10月起捐血量掉了2成，假日社團今舉辦捐血活動，載至下午2點還不到30人挽袖，捐血站急忙打電話傳簡訊，懇託符合資格的捐血人趕快來響應；台東捐血站表示，可能是受到捐血站外正在施工影響，到站捐血的人明顯減少，隨著年關將近用血量預計會增加，望能趕在用血需求大的前夕儘快補足缺額。

台東捐血站表示，每個月各醫療院所應付開刀等用血需求約為1600袋左右，基本上往年都能「自給自足」，但近年來因為捐血站考慮人力調度及營造良好的捐血環境，外出鄉鎮採血的活動大都取消。雖然減少鄉鎮的募血量，但不足的部份高雄捐血中心會進行調度，「缺血」的窘境不致造成。

台東捐血站表示，考量交通運輸的問題，還是希望台東地區的用血量能夠在地提供，因此透過各種管道和活動來勸募，台東地區社團和機關都極力配合，不只出錢購買紀念品也幫忙Call人，但上月開始捐血量掉了2成，憂心萎縮情形是否會日益擴大。

假日社團今舉辦捐血活動，只要完成捐血的民眾都可以選擇衛生紙、沙拉油、廚房紙巾等民生用品當紀念品，但截至下午2點還不到30人來參與，捐血站急忙叩人響應；隨著年關將近用血量預計會增加，捐血站呼籲熱心的捐血人能踴躍挽袖做愛心。

捐血情況不踴躍，捐血站人員急叩熱心捐血人響應。（記者陳賢義攝）

捐血情況不踴躍，捐血站人員急叩熱心捐血人響應。（記者陳賢義攝）

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