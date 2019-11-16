不滿爬5樓外送員怒摔餐點！客服神回：他是「鬱悶跌倒」

網路外送平台越來越普及，各種千奇百怪的遭遇也隨之發生。示意圖，非本人。（資料照）

2019-11-16 16:33:27

〔即時新聞／綜合報導〕網路外送平台越來越普及，各種千奇百怪的遭遇也隨之發生。

一名網友昨（15日）在臉書社團發文表示，自己叫了熊貓外送，訂單也備註要送到5樓，沒想到外送員抵達後先在樓下等了一段時間，才怒氣沖沖地爬到5樓按門鈴，並不斷質問網友「為什麼要上5樓不先講」，讓他迫於無奈只能取消餐點。

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沒想到外送員離開後，樓梯間就傳來東西砸落在地的聲音，網友下樓查看才發現餐點散落各處，向客服反應後卻得到「外送員太鬱悶所以跌倒」的答案，接著就失聯了，讓網友得不到餐點還得付帳單錢，十分傻眼。

網友說，自己當下被外送員質問「為什麼要上5樓不先講」的時候，就有立刻確認訂單備註是否有標明樓層，也和對方解釋「我都有註明」，但這名外送員卻無視他的話，持續跳針逼問「為什麼要上5樓不先講」，最後才讓他只能選擇取消餐點。對於餐點疑似被對方怒砸在地上的情況，他也相當擔心對方是否會因為仍在氣頭上，又有他的地址與電話等資料，而對自己做出什麼事情。

對此，其他網友紛紛回覆，「都知道要做這個工作了，還需要爆氣嗎？」、「看到客服回應不小心笑出來了」、「人家都拿上5樓了，你還取消餐點，將心比心」、「是我遇到這種外送員也會害怕不敢收，收了也不敢吃」、「熊貓就是規定要送上樓，因為要送上樓就對客人爆氣，所以才導致拒收這件事不是嗎？有人想吃可能會被加料的餐點嗎？」、「外送本來就要送上樓，不想爬樓梯就不要做啊，將心比心到底是什麼意思？現在什麼都要道德綁架」。

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