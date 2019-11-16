為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

不滿爬5樓外送員怒摔餐點！客服神回：他是「鬱悶跌倒」

網路外送平台越來越普及，各種千奇百怪的遭遇也隨之發生。示意圖，非本人。（資料照）

網路外送平台越來越普及，各種千奇百怪的遭遇也隨之發生。示意圖，非本人。（資料照）

2019-11-16 16:33:27

〔即時新聞／綜合報導〕網路外送平台越來越普及，各種千奇百怪的遭遇也隨之發生。

一名網友昨（15日）在臉書社團發文表示，自己叫了熊貓外送，訂單也備註要送到5樓，沒想到外送員抵達後先在樓下等了一段時間，才怒氣沖沖地爬到5樓按門鈴，並不斷質問網友「為什麼要上5樓不先講」，讓他迫於無奈只能取消餐點。

沒想到外送員離開後，樓梯間就傳來東西砸落在地的聲音，網友下樓查看才發現餐點散落各處，向客服反應後卻得到「外送員太鬱悶所以跌倒」的答案，接著就失聯了，讓網友得不到餐點還得付帳單錢，十分傻眼。

網友說，自己當下被外送員質問「為什麼要上5樓不先講」的時候，就有立刻確認訂單備註是否有標明樓層，也和對方解釋「我都有註明」，但這名外送員卻無視他的話，持續跳針逼問「為什麼要上5樓不先講」，最後才讓他只能選擇取消餐點。對於餐點疑似被對方怒砸在地上的情況，他也相當擔心對方是否會因為仍在氣頭上，又有他的地址與電話等資料，而對自己做出什麼事情。

對此，其他網友紛紛回覆，「都知道要做這個工作了，還需要爆氣嗎？」、「看到客服回應不小心笑出來了」、「人家都拿上5樓了，你還取消餐點，將心比心」、「是我遇到這種外送員也會害怕不敢收，收了也不敢吃」、「熊貓就是規定要送上樓，因為要送上樓就對客人爆氣，所以才導致拒收這件事不是嗎？有人想吃可能會被加料的餐點嗎？」、「外送本來就要送上樓，不想爬樓梯就不要做啊，將心比心到底是什麼意思？現在什麼都要道德綁架」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
月入55K不缺錢卻兼職外送？31歲男拚命原因震驚網友
2019-11-15 19:54

月入55K不缺錢卻兼職外送？31歲男拚命原因震驚網友
遇警匪對峙...客服要求「繼續送餐」 外送員下場曝光了
2019-10-19 19:28

遇警匪對峙...客服要求「繼續送餐」 外送員下場曝光了
揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅

揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅
外送員「爆血」送餐 顧客抱怨：太讓人擔心了
2019-09-27 23:18

外送員「爆血」送餐 顧客抱怨：太讓人擔心了
Uber Eats外送員曝工作辛酸 遇客人要求「買菸」
2019-09-16 22:11

Uber Eats外送員曝工作辛酸 遇客人要求「買菸」
仁義重劃15萬簽約買2-3房

仁義重劃15萬簽約買2-3房
外送薯條變少的秘密...她傻眼看到外送員做這事
2019-05-01 17:11

外送薯條變少的秘密...她傻眼看到外送員做這事
外送飲料竟被客人要求「順便」收衣服 他氣炸：當我是你請的
2019-03-08 14:09

外送飲料竟被客人要求「順便」收衣服 他氣炸：當我是你請的

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播