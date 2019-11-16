不輸黃瀞瑩！「警界學姊」甜笑亮相 超殺射擊狂吸粉

2019-11-16 16:25:06

〔即時新聞／綜合報導〕知名網路節目「木曜4超玩－一日系列」廣受歡迎，不僅介紹各行各業的辛酸歡樂，還捧紅台北市長柯文哲和其幕僚「學姐」黃瀞瑩。本週播出主題為「一日派出所員警」，其中帶著主持人邰智源和坤達實彈射擊訓練的「學姐」黃衣淳引起熱烈討論，觀眾紛紛留言「今天的學姊超正」，其實身材高挑的黃衣淳在先前就已是媒體寵兒，更有「警界梁詠琪」的封號。

本週「木曜4超玩」與新北市政府警察局合作「一日派出所員警」，主持人邰智源、坤達除了體驗基層員警日常之外，更進行真槍實彈的打靶練習，由一對學長姐示範，結果「學姐」黃衣淳出場時，立刻吸引主持人和製作人陳百祥目光。

黃衣淳也跟著邰智源、坤達一同執行任務，除了協尋走失小孩，甚至還同霹靂小組至KTV進行臨檢，還查獲有人攜帶毒品，讓主持人退到一旁，但狀況解除後，黃衣淳仍面掛甜美笑容。底下也有一堆網友留言表示，這次的「學姐」超正，還有人為了看她，重複看了該片3次！

黃衣淳早已多次在媒體前亮相，更曾為新北警局犯罪預防宣導團大使，因有著174公分的高挑姣好身材，再加上長相甜美、氣質出眾，一雙大眼活靈活現，甜美笑容隨時掛在臉上，讓黃衣淳擁有「警界梁詠琪」的封號。

而黃衣淳也多次擔任新北市歡樂耶誕城的維安女警，當時她的相片被鄉民上傳到批踢踢表特版（Beauty）之後，因為一雙逆天長腿而爆紅，此外她也曾經登上2015年12月的《警光新聞雲》「警光亮點」，成為警界的亮眼形象。

據悉，黃衣淳現服務於新北市警局保安大隊，警專30期畢業，從警原因是家庭中有人從事警消人員，讓她很嚮往，而家人也鼓勵其從警。

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