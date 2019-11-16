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出生僅800多克...高雄長庚邀早產兒回娘家 歌舞活力旺

明天是世界早產兒日，高雄長庚醫院今邀120多位早產兒及家屬回娘家。（記者方志賢攝）

明天是世界早產兒日，高雄長庚醫院今邀120多位早產兒及家屬回娘家。（記者方志賢攝）

2019-11-16 14:58:45

〔記者方志賢／高雄報導〕明天是世界早產兒日，高雄長庚醫院今邀120多位早產兒及家屬回娘家，7歲的王小弟和滿小弟出生時體重皆僅800多公克，身上插滿著管子，如今都健康成長，還上台表演街舞，活力充沛，與台下的早產兒及爸爸媽媽同樂。

高雄長庚醫院今舉辦「早產兒回娘家」活動，現場有音樂表演、說故事、玩遊戲，還邀早產兒寶貝上台表演相聲、歌唱、舞蹈，展現活力、SHOW才藝，現場充滿歡樂笑聲。

27週就出生的王小弟、滿小弟，與舞蹈班的同學一起表演街舞，兩人律動感十足，感情親如兄弟，出生時體重都僅800多公克，在新生兒加護病房，正好睡在隔壁床，巧的是兩家人不僅是鄰居，兩人父親還是官校同學，這樣的緣分讓兩家人培養出深厚的情誼。

滿媽媽說，照顧早產兒悲喜交集，且常有無助感，她鼓勵早產兒家長加入支持團體，在團體裡互相鼓勵、交流，也是孩子們成長過程最大的支持。

27週出生、體重1095公克的小熊已8歲，原本還有一位雙胞胎妹妹，沒想到小熊妹妹出生後32天因心肺衰竭離開人世，小熊媽媽回憶起那段時光，「根本來不及難過」，她告訴自己還要陪伴在保溫箱內的小熊一起努力！

小熊出院後媽媽陪伴他開始漫長復健之路，小熊媽媽說，每次帶小熊去做復健，聽著他哭嚎聲，心裡就像在淌血，只能留淚心疼地蹲在一旁跟小熊說「加油！」

小熊媽媽說，小熊是上天賜給他們最珍貴的禮物，讓家人更珍惜生命的可貴，現在她也投身早療工作，希望將她自身的經驗分享給更多早產兒家長。

高長兒科部長陳志誠醫師表示，早產兒因器官尚未發育完全，常有呼吸功能異常、心血管功能異常、壞死性腸炎、視網膜病變等併發症，面對早產兒多面向的問題，高長新生兒加護病房採團隊治療，讓早產兒獲得週全的醫療照顧。

2名早產兒（穿著黑T恤）與舞蹈班的同學一起表演街舞，律動感十足。（記者方志賢攝）

2名早產兒（穿著黑T恤）與舞蹈班的同學一起表演街舞，律動感十足。（記者方志賢攝）

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