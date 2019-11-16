為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

看懂內心戲、說出真心話 「醜爸」陳其正開講

「看懂內心戲，說出真心話」講座，「醜爸」陳其正開講，30餘名親子受惠。（記者陳賢義攝）

「看懂內心戲，說出真心話」講座，「醜爸」陳其正開講，30餘名親子受惠。（記者陳賢義攝）

2019-11-16 15:11:53

［記者陳賢義／台東報導］提升弱勢兒少親子關係及促進家庭和諧，展望會透過活動方案，為長期關懷的兒童家庭提供各式親職教育課程，今在台東協同會教會舉辦「看懂內心戲，說出真心話」親職教育講座，由具諮商心理學專業背景、養育3個孩子教養經驗的知名親職部落客「醜爸」陳其正經驗分享，30餘名親子齊聚聽講古。

講座內容包括小一新生的適應、完成作業、進入國小高年級的家長（3C、性別教育等）、如何有品質的照顧孩子、如何陪伴兒少、約定兒少生活作息、訂定家庭規則、青少年時期家長的親職管教態度/轉換教養角色等，並鼓勵親子互動、分享，及清楚表達真心話。

參與講座家長姜雅琪說，自己有2個女兒，參與講座讓她學習到先照顧自己的情緒，才能好好聽孩子說話，與孩子溝通。另名家長林美君則說，提及家長經常指責小孩，這是她面臨的問題，學習更好的溝通方式，得先從親子間輕鬆的陪伴開始。

展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，展望會透過資助兒童計畫中的家庭發展工作，提升弱勢家庭親職功能、補充家庭資源，降低弱勢兒少不利成長的危險因子，使服務的家庭能夠透過持續性的服務，穩固家庭內外部的資源網絡與經濟發展機會，使兒少可以在愛與健康安全、有家庭經濟發展機會的環境中穩定成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播