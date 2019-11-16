看懂內心戲、說出真心話 「醜爸」陳其正開講

「看懂內心戲，說出真心話」講座，「醜爸」陳其正開講，30餘名親子受惠。（記者陳賢義攝）

2019-11-16 15:11:53

［記者陳賢義／台東報導］提升弱勢兒少親子關係及促進家庭和諧，展望會透過活動方案，為長期關懷的兒童家庭提供各式親職教育課程，今在台東協同會教會舉辦「看懂內心戲，說出真心話」親職教育講座，由具諮商心理學專業背景、養育3個孩子教養經驗的知名親職部落客「醜爸」陳其正經驗分享，30餘名親子齊聚聽講古。

講座內容包括小一新生的適應、完成作業、進入國小高年級的家長（3C、性別教育等）、如何有品質的照顧孩子、如何陪伴兒少、約定兒少生活作息、訂定家庭規則、青少年時期家長的親職管教態度/轉換教養角色等，並鼓勵親子互動、分享，及清楚表達真心話。

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參與講座家長姜雅琪說，自己有2個女兒，參與講座讓她學習到先照顧自己的情緒，才能好好聽孩子說話，與孩子溝通。另名家長林美君則說，提及家長經常指責小孩，這是她面臨的問題，學習更好的溝通方式，得先從親子間輕鬆的陪伴開始。

展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，展望會透過資助兒童計畫中的家庭發展工作，提升弱勢家庭親職功能、補充家庭資源，降低弱勢兒少不利成長的危險因子，使服務的家庭能夠透過持續性的服務，穩固家庭內外部的資源網絡與經濟發展機會，使兒少可以在愛與健康安全、有家庭經濟發展機會的環境中穩定成長。

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