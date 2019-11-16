延東拉力賽開跑 百輛拉力房車會師台東海岸山脈

「2019 UCRA華盟拉力賽」開路，參賽拉力房車在美麗山林間盡情飆速。（記者陳賢義翻攝）

2019-11-16 14:43:36

［記者陳賢義／台東報導］促進地方觀光產業並推廣體育運動，台東縣東河、延平2鄉公所跨鄉合作，今起一連2天舉辦「2019 UCRA華盟拉力賽」，百餘輛拉力房車同場競速，挑戰山路蜿蜒的多變性，全長15公里，震耳欲聾的引擎聲，吸引不少車迷在起點觀戰，體驗賽車瞬間加速的快感；另在折返點有拉力賽車展示，及優質農特和特色美食展售。

這起賽事原定8月24日舉行，因白鹿颱風影響延期，但絲毫不減車手參賽熱情，有來自全台各地逾百輛拉力房車參與，其中不乏遠從台北、台中前來共襄盛舉的選手。從延平鄉鸞山村開跑，行經東河鄉東23縣道，至尚德村龍山宮集結折返，全長約15公里，轟隆隆引擎聲響徹山林。

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許多選手表示，雖然是第一次跑此路線，但這一站道路平整、地形多變具挑戰性，極適合舉辦各種運動賽事，而且沿途風景優美，賽後還可就近到泰源幽谷周邊及東海岸遊覽，欣賞無敵山海美景，非常愜意，盼能納入例行賽站。

東河鄉長葉啟伸表示，東23線過去梅子加工產業蓬勃，因風災受損、農業轉型逐漸被遺忘，所幸近年在公路總局、台東縣政府及公所共同努力下修復，加上產業復甦、部落深度旅遊及運動觀光的風行，再度吸引遊客前來體驗山林；未來將繼續爭取經費推動東23線沿線的發展，包括尚德村龍山宮後山千年嘉苳樹遊憩區開發，並結合北源村百年咖啡古樹等景點，將東23連接台23打造成一條景觀廊道。

這次賽事主辦單位華盟拉力賽事運動推廣協會秉持在地回饋，捐贈文具及書籍給清寒家庭孩童，並聘請在地居民擔任工作人員，增加工作機會，且發動選手進行道路認養及賽後清潔，共同維護在地環境，台東縣警局成功分局也加入。

折返點展示拉力賽車好吸晴。（記者陳賢義翻攝）

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