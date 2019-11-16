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已故農民泥塑藝術家許龍興 新港文化館攝影展手藝

已故素人創作家許龍興，泥塑作品點綴住家，孫子許嘉榮（左）、孫女許美莉（右）細說阿公創作過程。（記者王善嬿攝）

已故素人創作家許龍興，泥塑作品點綴住家，孫子許嘉榮（左）、孫女許美莉（右）細說阿公創作過程。（記者王善嬿攝）

2019-11-16 13:44:24

〔記者王善嬿／新港報導〕嘉義縣新港文教基金會在新港文化館25號倉庫，舉辦「新港作食人，掌上翩翩BY HAND創作展」，其中以舉行攝影展方式，展現已故農民藝術家許龍興泥塑作品，許生前不識字，但憑著對泥塑的愛好，利用農閒時間創作，聽收音機泥塑出生動的人、物，成為新港素人創作的代表。

許龍興的孫子、孫女今天出席開幕茶會，孫子許嘉榮表示，從小就看阿公著迷於聽收音機，然後利用早上、中午及晚上農閒、休息時間，拿著鐵絲製作架構，再黏上布袋絲接著鋪上水泥塑造作品，家裡三合院的大門兩側，就有一龍、一鳳，水池旁還有阿公泥塑的迎娶隊伍系列，甚至晚間裝上燈泡，使泥塑作品成為裝置藝術，但20多年前阿公85歲高齡過世，兒孫沒有承襲他的泥塑手藝，且作品多放在戶外、許多都風化毀損。

策展人黃文淵表示，農村長輩都有一雙好手，但他們往往生活圈侷限在家務、農務，因此從許龍興的作品攝影展，延伸出油駐村藝術家許村旭、陳俐穎、黃頌華跟楊海茜，帶領中庄、南港、月眉及月潭還有菜公村的長輩，創作包含與傳統的對話、與土地的對話、與記憶的對話主題的手部石膏、圖文漫畫跟地景裝置藝術等作品。

80多名長者由駐村藝術家帶領，將自己的手以石膏作成如獎盃形狀，再結合交趾陶剪黏創作。（記者王善嬿攝）

80多名長者由駐村藝術家帶領，將自己的手以石膏作成如獎盃形狀，再結合交趾陶剪黏創作。（記者王善嬿攝）

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