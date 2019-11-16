11/16 各報重點新聞一覽

國民黨昨重新調整不分區名單，排名第四的退將吳斯懷仍在名單上。（資料照）

2019-11-16 06:10:21

自由時報

國民黨不分區 吳斯懷仍排第4

因為難敵外界撻伐聲浪，國民黨昨召開臨時中常會，重新調整十三日中常會通過核備的三十四位不分區名單，結果黨主席吳敦義將自己由原本的第十名，改列第十四名，原列第八名的前立委邱毅主動聲明退出後，遞補上一位黑馬、前陸委會副主委張顯耀，排序在第十七名。

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驚見香港中大等校淪戰場 我大學校長：軍警不入校園

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香港中文大學等校遭香港警方千枚催淚彈射入校園，學術殿堂淪戰場的場面震驚全球，清華大學校長賀陳弘以台灣為例，強調軍警未經同意不入校園的原則，台師大、成大、台科大、陽明、中山、台大、實踐等多所大學校長也都認同，強調會遵守此規，一定會守護大學校園。

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檢擺烏龍 魏應充報到發監又回家

最高法院本月六日宣判頂新劣油案，將前董事長魏應充判刑五年九月定讞，昨天魏應充在數十名員工陪同送行下，上午十時準時到台北地檢署報到發監。未料檢方擺了個大烏龍，囑託北檢代執行的彰化地檢署在魏踏進北檢大門前二十分鐘，緊急傳真北檢表示發監喊停，北檢根本來不及通知魏，只好在魏報到時當場告知「暫時不用關了」，原本的發監執行變成放人回家。

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聯合報

藍不分區怒火延燒…吳敦義退至14名 中委今攻防

國民黨不分區立委名單一調再調，昨天召開臨時中常會通過最新版名單，引發爭議的黨主席吳敦義排序退到安全邊緣第十四名、前立委邱毅自行宣布退出，但最終要經過今天的中央委員會過半數同意才算定案。

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史上最晚 公費流感疫苗開打 自費預約踴躍

史上最晚接種公費流感疫苗昨日開打，第一階段施打對象為學生及醫事人員，今年公費疫苗首度從三價升級至四價，共採購六百萬劑，但部分公費對象不想等到十二月或明年元旦，寧願自掏腰包接種，診所自費疫苗預約熱絡，醫學中心也陸續提供自費流感疫苗，還沒接種的民眾可再等等。

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中國時報

不分區名單之亂 吳敦義退而不讓！黨內炮聲隆隆 國民黨中全會再戰

國民黨陷入不分區提名之亂，身處暴風核心的黨主席吳敦義昨召開臨時中常會，黨內呼籲名單應剔除爭議人選，副主席郝龍斌昨更面諫吳敦義「退出不分區挽救國民黨」，結果最後吳仍列第14，名單也僅微調，讓黨內青壯派大嘆「大悲無言」，有中央委員更私下醞釀在今天中全會對特定提名人投下不同意票。

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國內首宗 疑打肉毒桿菌中毒兩姊妹住院！一吞嚥困難 一出院還插鼻胃管

國內發生首宗疑似醫美施打肉毒桿菌素中毒案例！50多歲兩姊妹，為了除臉部皺紋，到台北市一家號稱請來韓國醫師的醫美工作室施打肉毒桿菌素，結果妹妹眼瞼下垂，姊姊則出現吞嚥困難，輾轉到北榮住院治療，其中姊姊出院後仍插著鼻胃管。由於肉毒桿菌素中毒，嚴重會呼吸衰竭死亡，提醒愛美民眾一定要注意。

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香港鎮暴警察14日與香港理工大學示威者對峙時，朝校內施放催淚彈，震驚全球。台灣多所大學校長認為軍警未經同意不該進入校園。（美聯社）

頂新前董事長魏應充（右）昨上午到北檢報到發監，未料檢方告知暫緩執行，魏應充40分鐘後又返家。（記者王藝菘攝）

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