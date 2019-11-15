深夜特集》夢幻名單here！不分區立委「遺珠」猛男、主播上榜

不分區立委超級夢幻陣容，找回各政黨遺珠。（影音製圖）

2019-11-17 21:00:00

〔影音新聞／綜合報導〕

2020選戰在即，各政黨不分區立委名單爭議不斷延燒，批評聲浪四起！國民黨光是為了黨主席吳敦義要放哪，就一改再改，且名單上所有人年齡加總「直逼千歲」，還被網友嘲諷是「千歲宴」！不滿意這些人選嗎？別擔心！深夜製作團隊特別整理出一份「遺珠」名單，網羅各領域人才，推薦更好的一批人選，打造夢幻陣容，保證四黨都有，絕對不偏頗！

國民黨原本推派出前立委邱毅位列第八，成為名副其實「超級八」，雖然邱前立委自己聲明退出名單了，但網路熱議仍然未減！深夜製作團隊慎重分析後，為國民黨量身訂製，挑出更佳的不分區立委人選，除了展現重視教育、性平、母語、學術領域，更有能促進兩岸關係的資深藝人上榜，保證立院質詢時超有趣！為了展現泱泱大黨民主風範，遺珠第三位，製作團隊別出心裁，特別開放給網友來填空，保證爭議降到最低。

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民進黨在這次不分區立委名單中，更是被外界質疑是「派系利益分贓」，東喬西喬還是別喬了！請看看這些「遺珠」眾星雲集，未來四年立法院再也不打架、也不吵架了，畢竟誰吵得過她？誰打得過他？估計民進黨看完這份名單應該很扼腕，當初怎麼沒想到這麼讚的人選呢！

民眾黨遺珠名單中，更是本著「內舉不避親、外舉不避仇！」精神來舉薦，看過的人都說讚！柯P再也不用抓頭傷腦筋了。最後，要說聲抱歉，由於深夜製作團隊孤陋寡聞，也真心認為這一位男性實在無可取代，所以秉持了「因為重要，所以說三次」的精神推薦這位重量級不分區立委人選，保證不是製作團隊偷懶，大家講到親民黨，就只想到他，實在令人印象深刻。

＊警語＊嚴正提醒大家，盡可能略過中間廣告片段，強烈建議「千萬不要看」，否則可能要到廟裡收驚拜拜，後果深夜製作團隊一概不負責。

完整影片都在11/17（日）21：00的《深夜可以看》節目！

《深夜可以看》播出時間：每週日晚間九點鎖定「自由時報」粉絲團、Youtube頻道「自由時報電子報」、「自由電子報小編精選」首播。

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