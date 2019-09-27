2歲以下幼童乘車須坐後向式安全座椅 最快年底實施

2019-09-27 10:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日預告修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，逾1歲至2歲以下幼童搭乘小客車時，必須乘坐後向式安全座椅，最快今年底前實施。

現行規定年齡在1歲以下或體重未達10公斤幼童，搭乘小客車時應安置於車輛後座的嬰兒用臥床或後向幼童用座椅；年齡逾1歲至4歲以下，且體重在10公斤以上至18公斤以下，應坐於車輛後座的幼童用座椅。交通部這次修法要將規定改為，年齡在2歲以下幼童，應安置於車輛後座嬰兒用臥床或後向幼童用座椅；年齡逾2歲至4歲以下，且體重在10公斤以上至18公斤以下者，應坐於車輛後座幼童用座椅，並優先選用後向式幼童用座椅為宜。

交通部表示，包含美國兒科醫學會在內，許多國內外研究皆認為，車輛發生事故時，幼童坐在面向後的安全座椅，其保護效力較面向前的座椅高，國外也越來越多國家，希望將須乘坐在後向式座椅年齡規定，從1歲延到2歲；因此，這次交通部在衡酌國際趨勢與產業現況，進行法規預告修正。

至於刪除乘坐後向式安全座椅的體重規定，交通部表示，體重限制是民國90年，參考當時國家標準及規定所訂定，但考量現在幼童發育與當年不盡相同，且體重逾10公斤仍可乘坐在後向式安全座椅，因此，特別刪除該規定。

交通部表示，後續尚待經濟部標準檢驗局確認更改相關規定後，現行產品對幼童保護，是否仍符合國家標準。該規定預告修正60天，後續還需行政作業時間，考量施行時國內應已有檢測合格且符合法規產品，可供民眾購買使用，實施日期將待標檢局制定產品相關規格檢測的實施日期，目標最快今年底前可望上路實施。

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