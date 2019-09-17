氣候變遷2》台灣百餘年來均溫上升1.3度 近年增溫更加速

2019-09-17 00:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全球氣候變遷影響廣大，不僅生態圈面臨考驗，也衝擊人類食衣住行。專家示警，全球暖化對台灣影響正在逐步發生，台灣全年氣溫百年來已上升約攝氏一.三度，且近十年增溫有加速趨勢，去年台灣就出現史上最暖冬季，近年更接二連三發生的極端暴雨事件，許多國家甚至將氣候變遷視為國安問題，台灣更應展現決心，例如減少溫室氣體排放及拉高氣候變遷委員會層級。

天氣風險公司總監賈新興表示，全球暖化影響下，台灣受影響最明顯的就是氣溫，無論夏季、冬季或是全年溫度都在節節高升，例如去年台灣就迎來史上最暖冬季，暖化效應非常明顯。此外，暖化也會造成極端降雨事件頻傳，台灣這兩三年就歷經許多短時強降雨事件，午後雷陣雨時雨量也容易就達七十毫米以上，造成嚴重淹水。

據科技部氣候變遷科學團隊二Ｏ一七發表報告指出，台灣全年氣溫（平地溫度）在過去一百多年（一九ＯＯ至二Ｏ一二年）上升約攝氏一.三度，且近五十年、近十年增溫有加速趨勢。

中央氣象局統計更舉例指出，去年台灣高溫日數，相較於一九九Ｏ年代中期起有上升趨勢，低溫日數則約由一九六Ｏ年代中期至今呈現逐漸減少趨勢。去年台北站年高溫（日絕對最高溫≧攝氏卅五度）日數達五十七日，為全台最多，比氣候平均值廿八˙一日多出廿八˙九日，將近一個月，為該站設站以來年高溫日數第四多。

賈新興表示，高溫、暴雨除了造成災害，國際也有研究，全球溫度越來越高，會造成勞動生產力會下降，甚至會影響經濟成長，其他像是公共衛生議題也會伴隨暖化越來越明顯，例如有研究顯示暖化現象會造成蚊子朝高緯度國家發展，恐讓登革熱疫情擴大。

另外，全球暖化造成海水溫度上升，也會導致海水酸化，影響珊瑚礁、貝類等生物生長。

賈新興說，全球溫度不斷上升來自過多人為溫室氣體排放，尤其以能源產業為最大宗，隨著氣候變遷議題越來越受到重視，很多國家已將排放標準調整越來越嚴格，台灣在減少溫室氣體排放方面仍有努力空間。

賈新興認為，台灣在氣候變遷的調適上，有兩件重要的事情要做，首先是更積極減少溫室氣體排放量及做好國土規畫，其次則是將氣候變遷委員會層級拉高，畢竟許多國家都將氣候變遷視為國安問題，總統底下直接設有氣候變遷委員會，台灣更應積極展現應對決心。

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