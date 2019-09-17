氣候變遷1》全球極端氣候釀災 上半年700萬人流離失所創新高

2019-09-17 00:54

〔記者羅綺／台北報導〕氣候變遷導致極端氣候肆虐全球，海平面上升、熱浪、乾旱、 暴雨、颱風等災害越趨頻繁，隨之而來的糧食短缺、疾病傳播、生態衝擊也一一浮現，嚴重影響人類的生存。IDMC最新報告警告，今年上半年氣候變遷引發自然災害，已導致全球700萬人被迫離開家園，估計到今年底，人數還可能會增到2200萬，而且這種情況恐將逐漸成為常態。

IDMC：天災導致流離失所人數 恐增至2200萬

本月初颶風多利安（Dorian）重創加勒比海國家巴哈馬，造成50人死亡，災民還來不及重建家園，隨即又一熱帶風暴來襲；5月份熱帶氣旋「法尼」（Fani）橫掃印度、孟加拉，造成89人死亡、340萬人離家避災。

瑞士日內瓦的「國內流離失所監察中心」（IDMC）最新報告指出，今年1月至6月，全球102個不同國家和地區發生超過950次自然災害侵襲，包括季風、氣旋和山崩；進而導致全球700萬人被迫離開家園，比暴力衝突造成無家可歸的人數多出一倍。

IDMC主任比拉克（Alexandra Bilak）表示，今年上半年700萬人因極端氣候流離失所，創有史以來最高紀錄，「但災難還沒有結束，因為我們還在暴風雨季節，估計到今年底，因天災而流離失所人數可能增到2200萬，且這情況將逐漸成常態」。

聯合國跨政府氣候變遷小組（IPCC）去年底公布報告已預測，最晚於2052年，地球表面均溫將比前工業化時代升高1.5℃。權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）有研究報告警告，氣候變遷造成水災、旱災會使作物歉收、糧食短缺；氣溫升高，則會增強傳染病的傳播。

前聯合國秘書長潘基文、比爾蓋茨等人組成的「全球調適委員會」（Global Commission on Adaptation，GCA）近日也發表最新報告，氣候危機無可避免，但全球因應準備嚴重不足，除非採取預防措施，否則每年缺水人數將增14至50億，引發水資源爭奪戰，助長衝突和移民；海平面上升和風暴將使數億人逃離家園，2050年每年消耗社會成本將達1兆美元。

全球「氣候行動高峰會」即將於本月23日於紐約聯合國總部舉行，外電報導，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）呼籲，氣候變遷使超強颶風和風暴發生強度和頻率更高，若不盡速採取行動，狀況會更惡化，國際社會必須積極落實《巴黎協定》，致力解決氣候危機。

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