破解懷孕運動迷思 醫師：適當「孕動」好處多

2019-09-16 21:46

〔記者李容萍／桃園報導〕懷孕期間隨著胎兒發育、飲食與賀爾蒙變化，孕婦的體重逐日增加，不少孕婦想運動卻又擔心「動胎氣」影響健康，桃園市聯新國際醫院運動醫學中心主治醫師劉又銓表示，只要沒有禁忌症、不從事劇烈活動或高風險運動，婦女在懷孕期間都應該維持運動習慣；之前沒在運動的孕婦，也可以循序漸進養成運動習慣，不只對身心健康有好處，還能避免懷孕的併發症。

懷孕28週的陳太太，平常都沒有運動的習慣，懷孕後經常發生腰背痠的情況，腿部也常有麻和痛的感覺，在醫師的建議下，嘗試做一些運動。一開始擔心懷孕運動是否會動胎氣，而且挺著大肚子上健身房也怕別人異樣眼光，她選擇在社區和公園散步走路，雖然只是簡單的走路，但是開始運動之後，發現體力有改善，好處多多，不僅向其他同事推廣懷孕運動，而且在跟醫師討論後，打算增加運動量，再多做瑜伽和快走運動。

劉又銓指出，懷孕運動好處多，如果可以每週累計150分鐘以上中等強度以上的運動，就能夠獲益，甚至減少妊娠併發症。「孕動」的好處還可以幫助孕婦控制體重、增進心理健康及身體形象，並且減少下背及骨盆疼痛，以及降低妊娠期間罹患糖尿病、子癲前症、高血壓、早產、產程延長及器械助產、巨嬰症、緊急剖腹產等風險。

劉又銓建議，不同的運動項目，可以達到不同的效果與訓練。快走、游泳、水中有氧、飛輪、慢跑、跑步等有氧運動，以及瑜伽和皮拉提斯可以強化核心肌群及骨盆底肌群，都是蠻適合大多數孕婦的運動，但應避免接觸性運動（如籃球、手球、搏擊等）、容易跌倒的運動（排球、騎馬、體操、越野腳踏車、滑雪、極限運動等），或其他容易造成胎兒壓力過大的運動如潛水；高空跳傘等過度刺激、高風險的運動更不建議。

另外，如果是反覆流產、妊娠高血壓、有自發性流產病史、輕至中度心血管及呼吸道疾病、雙胞胎妊娠28週以上，或其他重大疾病的孕婦，建議進行運動前必須與醫師諮詢討論，並且最好是由專家設計運動強度，在監督下進行運動。

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