末3名全到齊！ 世新邀盧秀燕演講 學生想要谷關空氣伴手禮

2019-09-16 22:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕世新大學觀光學系邀請台中市長盧秀燕，於本月25日至該校演講，有趣的是，臉書社群「山洞口皇家魔法學店」撰文揶揄說，天下雜誌施政滿意度調查末三名，包括墊底的高雄市長韓國瑜、倒數第三名的台北市長柯文哲，都已經到該校演講了，現在邀請到倒數第二名的盧秀燕，末三名全都來了，「希望盧市長能帶谷關空氣來世新作為伴手禮」。

世新大學因校門位於山洞隧道前，而有「山洞口」之稱，該校之前邀請韓國瑜與柯文哲演講，現在又邀請到盧秀燕，「山洞口皇家魔法學店」為此貼文，指墊底至倒數第三名的三位市長全都來了，也引發學生與網友的討論，認為世新大學很幸運、有福氣，「學子有福了，（盧秀燕）帶來台中新氣象」，部分已畢業的校友認為，「我猜母校更盼望有天能邀請到祖國菁英蒞臨指導」，另有學生認為，希望學校能邀請「標太郎」、「顏市長」（顏清標）。

另有學生對於盧秀燕的演講，表示「好期待喔」，很想要谷關空氣瓶，希望盧秀燕能帶一些谷關空氣瓶，當伴手禮送給學生。

對於倒數第二名，中市政府對上述民調滿意度的回應，是市府會參考任何民調，短期民調有高有低，重點是長期的趨勢，從各項民調數據看待，台中市民對市府團隊的施政滿意度呈現穩定成長的趨勢。

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