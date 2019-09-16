這樣是貴還便宜？他收到電費帳單發現一堆人冷氣吹爆

2019-09-16 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（16）日在臉書發文指出，自己已經收到台灣電力公司寄送的「9月繳費通知單」，看見金額後覺得無法接受，因此想詢問網友們的電費多少錢，發現不少人的帳單動輒6000元以上，都是因為過去2個月吹太多冷氣所致。

民眾將帳單拍照後上傳到臉書社團「爆廢公社」，當中可見「9月繳費通知單」中記載，他家6月至8月、共2個月的電費合計為5614元，民眾認為這樣的金額似乎有些超出預期，向網友們詢問「這樣是貴還是便宜？」，希望網友們說出此次收到的帳單金額，「讓我覺得我的不貴」。

不少網友的「9月繳費通知單」全超過6000元，有網友指出，「四台冷氣電費共9500元，每天開10到12小時」、「我2台冷氣，2個月繳6500。真的要換變頻了」、「全部電費繳完1萬2460元」、「我家夏季都破萬」、「家裡1台老冷氣，平日12小時、假日24小時6500元」。

但也有電費金額低於5000元的網友提到，「變頻冷氣每天吹16小時，還有1台四門營業冰箱，9月電費1000」、「冷氣和冰箱都變頻的，人在家冷氣都開著，兩個月1800元」、「1台變頻冷氣，1台窗型14年老冷氣，每天各吹12到14小時電費2300元」、「2台變頻，平均每天開12小時，2個月電費一共2900元」。

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