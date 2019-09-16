買水果的人越來越少 60年員林果菜市場盼轉型

2019-09-16 20:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕員林果菜市場是彰化縣最大水果批發商集散地，成立一甲子以來幾乎全年無休，每天都有超過上百輛大小貨車進出載貨，熱鬧無比，但隨著國人消費習慣與祭祀觀念改變，買水果的人逐漸變少，連假日販商也不來批貨，6000坪的市場猶如空城，對此員林市公所也有意轉型為「假日觀光休閒市場」，帶動新商機，本週六所方將於市場內舉辦「成立60週年蔬果展售嘉年華」活動，藉此喚起全民「迺果市」的回憶，吸引買氣。

員林果菜市場佔地6000坪，共有130個攤位，由於鄰近彰化中心與台一線旁，每天凌晨4點與下午1點開市前，總是聚滿前來批貨的水果攤商，叫賣聲絡繹不絕，然而經過一甲子歲月洗禮，市場經營面臨挑戰，有攤商喊出轉型為假日零售市場，也有人希改建大賣場，吸引人潮。

倪姓攤商表示，彰化是水果盛產地，每天都有最新鮮的時令水果到此銷售，因為逼近產地價，常吸引民眾到此選購，由於採批發制，購買後就再分裝，享受省小錢的樂趣，近年國人消費型態改變，到傳統市場購買者減少，年輕人也不再遵循傳統祭祀習慣，因此一到假日根本沒人來買水果，認為員林果菜市場可以仿效玉井芒果節等，利用假日發展觀光市集。

對此員林市長游振雄表示，隨著社會轉變，農耕者日漸減少，員林市除鳳梨、荔枝、龍眼採收期之外，昔日在地水果物產豐饒盛況已不復見，為擴大市場交易，所方近期正在研議，如何將員林果菜市場發展為假日觀光休閒果菜市場，惟仍有許多程序要協調，才能開放零售等商業行為。

游振雄說，員林果菜市場一甲子，是很多民眾的回憶，轉型勢在必行，在此之前先邀民眾來慶祝員林果菜市場60歲，將推出高單價水果1元競標活動，另外還聘請料理達人詹智宇烹調麻油雞、鴨肉米糕與藥燉排骨等，總共超過700份，吃完還能摸彩，歡迎一起來逗鬧熱。

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