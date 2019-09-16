高雄鴨場驗出首例H5N5禽流感 鎖定周邊5禽場監測

2019-09-16 19:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市旗山區養鴨場驚爆台灣首例H5N5禽流感，動保處完成3583隻鴨撲殺，由於國內首度檢出H5N5禽流感病毒案例，且鴨隻不易從外觀症狀判斷是否感染禽流感，鎖定周邊5處養禽場，加強監測與消毒，以防堵疫情擴散。

動保處表示，依據農委會資料顯示，今年國內高病原性禽流感確診及撲殺養禽場（不含屠宰場）共55例，旗山區上週一家養鴨場配合執行禽流感主動監測計畫，11日傍晚檢測結果出爐，判定為H5呈陽性反應，經家畜衛生試驗所進一步檢測分析，確診為感染H5N5高病原性禽流感（HPAI）病毒，為國內首度檢出H5N5禽流感病毒案例。

動保處隔天全數撲殺該場3583隻鴨並場消毒，鎖定半徑3公里內11處養禽場，其中有6場呈現停養狀態，針對其餘5場監測結果陰性反應，確認為個案發生，後續加強禽場周邊消毒工作，並持續追蹤3個月，以防堵疫情發生的風險。

處長葉坤松表示，由於國內首度檢出H5N5禽流感病毒案例，且鴨隻不易從外觀症狀判斷是否感染禽流感，為有效防止病原擴散，將加強熱區禽場監測，並透過各養禽產業團體輔導業者，落實場區清潔消毒。

葉坤松呼籲養禽業者平時加強禽舍防鳥設施、落實門禁管制及自衛防疫與消毒工作，如發現有家禽異常死亡或產蛋率突然下降等警訊時，應立即通報採取相關應變防疫措施，千萬不可隱匿疫情，以免導致疫情擴散，且家禽撲殺將不予補償。

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