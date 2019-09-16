用威而鋼要注意！食藥署：累計56件不良反應

2019-09-16 19:29

〔記者林惠琴／台北報導〕英國日前發布報告指出，過去2年在英國有200多名男子服用威而鋼（Viagra）後出現副作用，數十人更有持續性及痛苦的勃起狀態，甚至1人被迫切除陰莖。我國衛福部食藥署統計，從威而鋼上市約20年以來，累計56件通報不良反應，以視力模糊、耳鳴為主，少數陰莖異常勃起。

食藥署藥品組科長洪國登表示，威而鋼於1999年在台上市至今，根據全國藥物不良反應通報系統的資料，共計有56件通報，服用者多數為60歲以上，超過一半以上是出現視力模糊或耳鳴等症狀，少數有陰莖異常勃起，也就是太持久了而產生不適。

洪國登也提到，威而鋼為處方藥，須經醫師開立，無法輕易取得，而其藥品仿單，也就是附上的說明、警語等均有標註可能副作用，包含視力模糊、耳鳴、陰莖異常勃起，或是心肌梗塞等心血管疾病風險，因此建議使用者要多注意。

藥廠：英統計疑涵蓋所有同成分學名藥

生產威而鋼的輝瑞大藥廠解釋，英國統計疑涵蓋所有與威而鋼同成分學名藥的不良反應通報，且相關成分藥物的適應症除了治療勃起功能障礙外，尚有肺動脈高壓，統計似乎也納入用於肺動脈高壓的副作用，因此將數字直接與威而鋼或治療勃起功能障礙做連結並不適當也不正確。威而鋼從1998年問世迄今，全球使用治療勃起功能障礙超過8000萬人，療效與安全性均獲證實。

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