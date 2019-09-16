「台中綠美圖」動土 網友感謝林佳龍努力

2019-09-16 21:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕「台中綠美圖」今（16）日動土，前市長林佳龍在臉書貼文表示「這是值得台中、全台灣期待的建築」。他並強調，考量水湳經貿園區的需求與發展，市長任內重新定位結合美術館與圖書館的「綠美圖」，祝福、更期待早日落成。網友也留言表示「感謝佳龍市長過去的努力」、「希望完工時是龍龍市長」、「終於沒有逢龍必反」。

「綠美圖」佔地67公頃，在林佳龍任內確認細部設計並進行發包。林佳龍在臉書說，位在水湳智慧城的綠美圖原為「台中城市文化館」，胡志強市長任內辦理國際競圖，由日本普立茲克獎得主妹島和世及西澤立衛的SANNA建築師事務所獲得競圖首獎。

林佳龍又說，考量水湳經貿園區的需求與發展，重新定位為美術館與圖書館「兩館結合」的台中綠美圖，符合水湳智慧城的低碳環保定位，成為結合低碳、美術、圖書的「museumbrary」。雖然在討論細部設計與發包的過程中，因為工法、造價的原因幾度拉扯，但是積極找出平衡點，從未放棄。

林佳龍表示，「如同盧市長所說，雖然未必在自己任內完工，但是我們都期待曾經努力耕耘，能早日讓台中市民享受甜美果實」。他也期待並且祝福「公園中的圖書館，森林中的美術館」早日落成。

網友則留言表示「感謝佳龍市長過去的努力」、「好感動，謝謝所有為這個城市努力的人們」、「希望完工時是龍龍市長」、「終於沒有逢龍必反」，還有人表示「更感動在佳龍部長這篇PO文中，看到連續三任市長對於台中的貢獻，對社會的貢獻不因政黨色彩而有所模糊，才是最佳政治人物的典範」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法