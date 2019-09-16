2.5公尺巨型蒸籠「書香宴」、巨無霸布雞超好拍

2019-09-16 20:12

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市立圖書館三重東區分館因鄰近三重碧華布街，21日起舉辦「布料圖書館」主題活動，有系列講座、布街走讀、客家歌謠帶動唱以及DIY手作等課程，9月18日起開放報名。分館即日起更布置2.5米高巨型蒸籠、巨無霸布雞，「布雞」諧音布街，帶讀者認識在地文化。

三重東區分館主任陳樺萱說，三重碧華街是有40年歷史的布街，全盛時期有300多家布店，吸引外國顧客來買布，在台灣產業的發展史上寫下風光的一頁。

「布料圖書館」系列活動有9月21日「借閱證票卡夾」客家采風DIY、9月29日「碧華布街走讀」、10月19日「三重在地文化歷史」講座、「萬聖節束口袋」手作DIY、以及10月26日「百年風華！看見布一樣的世界」講座、「客家歌謠帶動唱」等，只要借閱五本書，就能免費報名，活動細節以及報名方式可至新北市立圖書館網站查詢。

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